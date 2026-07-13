Giulia Salemi: "È stato l'anno più bello della mia vita", il racconto tra carriera e maternità

Giulia Salemi è stata tra gli ospiti del Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, andato in scena nei giorni scorsi nella suggestiva cornice di Piazza Santa Sofia.

Reduce anche dalle registrazioni della seconda edizione di The Traitors Italia, l’influencer e conduttrice ha raccontato di vivere il periodo più felice della sua carriera e della sua vita privata. A margine dell'evento, intervistata da SuperGuidaTv, ha spiegato come l’ultimo anno abbia rappresentato per lei un periodo ricco di soddisfazioni professionali e personali.

Giulia Salemi: "È il periodo più bello della mia vita"

"Sicuramente questo è stato, dal punto di vista lavorativo, l'anno più bello della mia vita. In realtà lo è stato anche dal punto di vista personale, perché sono diventata mamma. È un periodo ricco di soddisfazioni", ha dichiarato Giulia Salemi.

Tra le esperienze più significative degli ultimi mesi, la conduttrice ha ricordato la co-conduzione di The Cage, il game show del Nove realizzato al fianco di Amadeus. Nonostante il programma non sia stato rinnovato, l'esperienza resta una delle più importanti del suo percorso professionale.

"Ho avuto l'opportunità di realizzare 250 puntate di The Cage sul Nove accanto ad Amadeus, di diventare, dopo dieci anni da concorrente, inviata di Pechino Express al fianco di Costantino della Gherardesca e sono arrivata alla terza stagione del mio podcast Non Lo Faccio X Moda", ha raccontato.

La conduttrice ha poi sottolineato la crescita del suo progetto editoriale: "Non faccio il podcast per seguire una moda del momento: credo che quest'anno siamo riusciti a consolidarne davvero l'identità. Inoltre ho ricevuto diversi riconoscimenti dagli addetti ai lavori. Sappiamo bene che i complimenti non sono mai scontati e, per quanto mi riguarda, non sono mai stati regalati. Per questo motivo tutto ciò mi ha resa davvero felice".

Il futuro della televisione: "Continuo a crederci"

Nel corso dell'incontro, Giulia Salemi ha affrontato anche il tema della trasformazione del mondo televisivo, riconoscendo le difficoltà del settore ma ribadendo il proprio legame con la TV tradizionale.

"Non nego che la precarietà esista, ma io continuo ad amare profondamente la televisione. Si parla spesso di crisi del settore, ma spero che la TV continui a essere centrale. Forse sono all'antica, ma credo ancora nel valore della televisione. Ai ragazzi dico sempre: guardate la TV ogni tanto, non solo i social. Facciamo salire gli ascolti", ha affermato.

Giulia Salemi: "Vengo da una città di provincia e mi sono conquistata tutto"

Nel finale dell'intervista, Giulia Salemi ha voluto lanciare un messaggio a chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, ricordando il percorso affrontato negli ultimi dieci anni.

"Vengo da una città di provincia, senza particolari aiuti, e in questi dieci anni ho sempre lavorato duramente. Ho fatto provini, studiato e cercato di conquistarmi ogni opportunità con impegno e trasparenza", ha concluso.