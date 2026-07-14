Ascolti TV, Temptation Island continua a volare: 3,7 milioni di spettatori e il 30,3% di share

Temptation Island continua a confermarsi il programma di punta dell'estate di Canale 5. La quarta puntata del reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, ha regalato nuovi colpi di scena e ha ottenuto ancora una volta ascolti eccellenti, consolidando il successo del format prodotto da Maria De Filippi.

Falò di confronto tra Rosario e Alessandra: coinvolta anche Giada

Nel corso della serata è andato in scena l'atteso falò di confronto anticipato tra Rosario e Alessandra, uno dei momenti più intensi dell'episodio. Per la prima volta è intervenuta anche la tentatrice Giada, ex amica della fidanzata, dando vita a un confronto acceso che ha catturato l'attenzione del pubblico.

Cristian chiede il confronto, ma Soraya rifiuta

Grande tensione anche per la coppia formata da Cristian e Soraya. Dopo aver visto nuove immagini della fidanzata sempre più vicina al single Dimitri, Cristian ha deciso di richiedere un falò di confronto immediato.

Argomenti temptation island

La richiesta, però, è stata respinta da Soraya, rinviando così il faccia a faccia e lasciando in sospeso il destino della coppia.

Andrea finisce nel mirino del pubblico: Iris conquista i social

La quarta puntata ha presentato anche due nuove coppie protagoniste del viaggio nei sentimenti: Iris e Andrea e Danilo e Francesca.

Se molti telespettatori hanno giudicato Francesca eccessivamente gelosa nei confronti di Danilo, la situazione di Iris e Andrea ha acceso il dibattito sui social.

Andrea, infatti, è apparso particolarmente vicino alla tentatrice Sary e ha pronunciato parole sulla propria relazione che hanno spinto gran parte del pubblico a schierarsi dalla parte di Iris, diventata una delle protagoniste più sostenute della serata.

Ascolti TV: Temptation Island supera ancora il 30% di share

Dopo il clamoroso 33% di share registrato dalla puntata precedente, Temptation Island continua a dominare il prime time anche con il quarto appuntamento.

La puntata andata in onda ieri sera ha raccolto 3,7 milioni di telespettatori, pari al 30,3% di share. Un risultato che conferma il grande interesse del pubblico per il reality, nonostante un leggero calo rispetto alla settimana precedente.