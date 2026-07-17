Isola dei Famosi, concluse le registrazioni: il messaggio di Selvaggia Lucarelli, finale blindata e spoiler sui finalisti

Le registrazioni della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2026 si sono concluse nelle Filippine e, a poche ore dalla fine delle riprese, Selvaggia Lucarelli ha affidato ai social un lungo messaggio di ringraziamento dedicato a tutte le persone che hanno lavorato al reality di Canale 5.

Intanto emergono nuovi retroscena sulla finale: secondo le indiscrezioni, la produzione avrebbe registrato più versioni dell'ultima puntata, proclamando vincitori tutti i finalisti per evitare fughe di notizie. Nel frattempo continuano a circolare spoiler sui concorrenti arrivati all'atto conclusivo, ma Mediaset e Banijay mantengono il massimo riserbo.

Selvaggia Lucarelli saluta L'Isola dei Famosi: "Un onore essere la conduttrice"

Con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli ha raccontato l'intensità dell'esperienza vissuta durante le registrazioni del reality.

"Sole, pioggia, vento, umidità, la coda di un tifone, 41 giorni nelle Filippine, più di 200 persone sul set, 70 cambi d'abito, un numero imprecisato di set e ciak...".

La giornalista e conduttrice ha ricordato il lavoro svolto da tutta la squadra, sottolineando come il programma sia stato possibile grazie all'impegno collettivo di centinaia di professionisti.

Nel suo messaggio ha voluto ringraziare collaboratori, produzione, autori, operatori, fotografi e membri del suo staff, concludendo con una riflessione sul ruolo ricoperto durante questa edizione.

"Al di là di come andrà, di cosa si dirà, essere la conduttrice è stato gioia e fatica ma soprattutto un onore. Sono l'ultimo anello di una catena straordinaria, il volto che porta alla luce il lavoro di tutti".

Finale registrata più volte: tutti i finalisti proclamati vincitori

Uno dei retroscena che sta facendo più discutere riguarda la registrazione della finale. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore, la produzione avrebbe scelto di registrare diverse versioni dell'epilogo del programma, proclamando vincitore ciascuno dei finalisti.

Si tratta di una strategia già utilizzata in passato da diversi reality e talent show per impedire che il nome del vincitore venga svelato prima della messa in onda. In questo modo nemmeno i concorrenti conoscerebbero il risultato definitivo, che verrà rivelato soltanto durante la trasmissione della finale su Canale 5, quando sarà mandata in onda la versione corretta.

Spoiler sui finalisti: le indiscrezioni fanno discutere

Se il vincitore resta avvolto nel mistero, lo stesso non si può dire per i finalisti. Negli ultimi giorni sui social sono infatti comparsi numerosi spoiler riguardanti i concorrenti arrivati fino all'ultima puntata.

Le anticipazioni avevano spinto la stessa Selvaggia Lucarelli a intervenire pubblicamente, criticando chi diffonde informazioni non ufficiali: "A parte che non comprendo il perché bisognerebbe spoilerare i passaggi di un prodotto a cui stanno lavorando centinaia di persone dall'altra parte del mondo (...), ma soprattutto è praticamente solo fuffa".

Tra le indiscrezioni più discusse è circolata anche quella di una presunta rissa tra due naufraghe, voce che al momento non ha trovato alcuna conferma ufficiale.

La posizione di Mediaset sugli spoiler

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, Mediaset avrebbe scelto di non commentare le indiscrezioni diffuse online. Fonti vicine all'azienda avrebbero spiegato che molti degli spoiler circolati sui social non rispecchierebbero quanto realmente accaduto durante le registrazioni nelle Filippine e che le anticipazioni non sarebbero considerate particolarmente rilevanti.

Banijay e Mediaset confermano il piano per il reality

Sempre secondo Fanpage.it, sia Mediaset sia Banijay starebbero portando avanti senza modifiche il lavoro sulla nuova edizione del reality.

Al momento non sarebbero previsti cambi di strategia rispetto al progetto presentato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026/2027.

Quando inizia L'Isola dei Famosi 2026

Salvo variazioni dell'ultimo momento, L'Isola dei Famosi 2026 dovrebbe debuttare su Canale 5 dopo la conclusione del Grande Fratello Vip, con una partenza prevista tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Resta inoltre confermata, almeno per il momento, la messa in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset. Non sarebbe infatti allo studio uno spostamento del reality su Mediaset Infinity.