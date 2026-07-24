Zeudi Di Palma insultata durante una live: «Sei di Napoli? Mafiosa». Lei replica: "Ritardato"

Quella che doveva essere una normale diretta su Twitch si è trasformata in un episodio spiacevole per Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga dell’ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Durante una live streaming, la modella napoletana è stata infatti vittima di un commento offensivo da parte di uno sconosciuto, che ha associato la sua città d'origine alla criminalità organizzata.

L'episodio, ripreso in diretta davanti ai suoi follower, ha rapidamente iniziato a circolare sui social, suscitando numerose reazioni.

L'incontro durante la diretta Twitch

Mentre era collegata con la sua community su Twitch, Zeudi Di Palma è stata avvicinata da un uomo, presumibilmente un passante, che si è seduto poco distante da lei.

La conversazione è iniziata in modo cordiale. La modella gli ha chiesto se parlasse italiano e lo ha invitato a salutare gli utenti che stavano seguendo la diretta. Poco dopo, però, il dialogo ha preso una piega inattesa.

L'offesa: "Sei napoletana? Allora sei mafiosa"

Nel corso dello scambio, l'uomo ha chiesto a Zeudi Di Palma quali fossero le sue origini. Alla risposta dell’ex gieffino, che ha dichiarato con orgoglio di essere napoletana, il passante ha replicato con una frase che ha lasciato tutti senza parole: "La mafiosa".

Un'affermazione che richiama uno dei più diffusi e offensivi stereotipi nei confronti di Napoli e dei suoi cittadini, suscitando l'immediata reazione della streamer.

La reazione di Zeudi Di Palma

Visibilmente infastidita, Zeudi Di Palma ha interrotto il confronto e si è rivolta direttamente ai follower che stavano assistendo alla scena.

«Io l'ho detto che è un ritardato, mi ha chiamata mafiosa, ma quale mafiosa?», ha esclamato con evidente irritazione, scegliendo poi di chiudere la conversazione con l'uomo.

Il video è stato successivamente condiviso sui social, dove molti utenti hanno espresso solidarietà alla modella, condannando il pregiudizio che associa automaticamente l'essere napoletani alla criminalità organizzata.