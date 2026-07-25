Amici, doppio colpo di Maria De Filippi? Ambra Angiolini e Amadeus in pole per la cattedra

Con l'ufficializzazione della partecipazione di Anna Pettinelli alla nuova edizione di Tale e Quale Show, il talent Amici di Maria De Filippi dovrà presto trovare un nuovo insegnante di canto.

Nelle ultime settimane sono circolati diversi nomi, ma dopo la smentita di Giordana Angi è un'altra indiscrezione a catturare l'attenzione dei fan del programma.

Ambra Angiolini in pole per la cattedra di Amici

Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella sua rubrica su Vanity Fair Italia, sarebbe Ambra Angiolini la candidata più accreditata a raccogliere l'eredità di Anna Pettinelli.

L'attrice e cantante avrebbe ritrovato un ottimo rapporto con Maria De Filippi dopo la recente partecipazione a Tu Si Que Vales, occasione nella quale sarebbe nata l'idea di coinvolgerla nel talent.

"Maria De Filippi ha puntato gli occhi su di lei, la vuole come prof ad Amici. Si sono recentemente incontrate a Tu Si Que Vales ed è riesploso l'amore, anche perché in passato qualche piccola incomprensione c'è stata. L'attrice è stata giudice a X Factor e ha conosciuto il successo da giovanissima, proprio per questo potrebbe essere una perfetta motivatrice per gli allievi. C'è solo un impedimento, il suo tour a teatro".

Un ritorno in una trasmissione già conosciuta

Per Ambra Angiolini non sarebbe una prima volta nello studio di Amici. L'attrice aveva già partecipato al talent come giudice del Serale della sedicesima edizione, condividendo il tavolo con Eleonora Abbagnato, Ermal Meta e Daniele Liotti.

Spunta anche il nome di Amadeus

Le indiscrezioni non riguardano soltanto la cattedra di canto. Sempre secondo Santo Pirrotta, Maria De Filippi starebbe valutando un ruolo stabile anche per Amadeus, reduce dall'esperienza come giudice del Serale di Amici e dopo l'addio al Nove.

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il conduttore potrebbe addirittura entrare nel cast dei professori, un'ipotesi che avrebbe trovato il gradimento di Pier Silvio Berlusconi.

"Amadeus è pronto a voltare pagina. Dopo l'addio al Nove e l'esperienza al serale di Amici, il conduttore è a un passo dal ritorno in tv. Dove? Proprio nel talent di Maria De Filippi, ma con un ruolo del tutto nuovo, quello di professore".