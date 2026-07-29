Alex Belli: "I reality vanno rinnovati". La confessione sul Grande Fratello e Temptation Island

Dalla lunga esperienza a Centovetrine ai reality che hanno segnato la sua carriera, passando per teatro, musical e nuovi progetti artistici. Alex Belli continua a muoversi tra televisione e recitazione senza rinnegare nessuna delle esperienze che lo hanno reso uno dei volti più riconoscibili dello spettacolo italiano.

In un'intervista rilasciata a Libero Magazine, l'attore parla del futuro del Grande Fratello, spiega perché Temptation Island continua a conquistare milioni di telespettatori e risponde alle critiche di chi sostiene che il programma sia costruito. Spazio anche alla sfera privata, con il racconto della nascita del figlio Gabriel, che ha cambiato profondamente il suo modo di guardare la vita.

"Il Grande Fratello ha bisogno di nuove dinamiche"

Per Alex Belli, i reality rappresentano ancora un genere televisivo capace di coinvolgere il pubblico, ma soltanto a patto di sapersi rinnovare.

"Io rifarei sempre tutto. Ogni cosa che ho scelto di fare nella mia vita l'ho fatta con convinzione e alcuni progetti hanno avuto anche un grande successo".

Secondo l'attore, la televisione è profondamente cambiata negli ultimi anni. Le grandi fiction hanno progressivamente lasciato spazio ai reality, che oggi rappresentano una nuova forma di serialità.

"Pensiamo al Grande Fratello: due prime serate a settimana da quattro ore e mezza per sei mesi. È una lunga serialità raccontata in un'altra forma".

Il vero problema, però, non sarebbe il format, bensì la sua continua riproposizione: "Siamo andati incontro a una sovraesposizione dei reality. Se proponi sempre lo stesso format, il pubblico a un certo punto cerca altro, magari sulle piattaforme".

Per questo motivo, secondo Belli, il Grande Fratello dovrebbe evolversi: "Ha bisogno di intrattenimento, di nuove dinamiche e magari anche di un format rivoluzionato. Certo, dopo tanti anni non è semplice cambiare un programma così longevo".

"La mia storia al GF Vip funzionò perché era nuova"

L'attore ricorda come la dinamica sentimentale vissuta durante il Grande Fratello Vip sia rimasta impressa proprio perché inedita: "Quando ho partecipato io quella dinamica ha avuto un grandissimo successo. Ma se nelle edizioni successive provi a rifare la stessa cosa, il pubblico dice subito: 'L'ho già vista'".

Per Alex Belli, è lo stesso meccanismo che coinvolge le grandi serie televisive: "Quando arrivi alla terza o quarta stagione devi trovare idee completamente nuove, altrimenti il pubblico perde interesse".

"Sogno ruoli completamente diversi da me"

Sul fronte della recitazione, Alex Belli guarda al futuro con il desiderio di interpretare personaggi lontani dalla propria immagine. Tra i progetti a cui tiene maggiormente c'è Crypto, una storia che ruota attorno a un giovane nerd coinvolto nel mondo della criminalità e delle criptovalute: "È un personaggio completamente diverso da me. Sono proprio queste le sfide che amo affrontare".

L'attore non avrebbe alcun problema nemmeno a trasformare radicalmente il proprio aspetto fisico: "Guardi gli attori internazionali e cambiano completamente per un ruolo. In Italia succede molto meno".

Un'esperienza che gli ha permesso di sperimentare è stata Tale e Quale Show, dove ha interpretato personaggi molto diversi tra loro, da Rosa Chemical a Toto Cutugno.

Temptation Island: "Non è finto, sono vere le reazioni"

Tra le esperienze televisive che ricorda con maggiore affetto c'è Temptation Island, vissuta insieme alla moglie Delia Duran: "Eravamo insieme da pochissimo. È stato un viaggio nei sentimenti che ci ha rafforzati e ci siamo divertiti tantissimo".

Secondo Belli, però, il programma funziona meglio quando i protagonisti non appartengono al mondo dello spettacolo: "Noi siamo abituati a vivere determinate situazioni sul set. Se vedo Delia parlare con un tentatore o farsi spalmare la crema, non mi sconvolge".

Le accuse di programma costruito

Uno dei temi più discussi riguarda l'autenticità del reality. Per Alex Belli, la risposta è chiara: "Il pubblico penserà sempre che sia tutto finto. In realtà gli autori non scrivono quello che succede: aspettano semplicemente che accada".

A fare la differenza è soprattutto il lavoro di montaggio: "Il loro lavoro entra nella scelta delle immagini che vengono mostrate ai concorrenti. Ma gli eventi non sono scritti".

Anzi, proprio il lavoro dei montatori rappresenta uno degli aspetti che più lo ha colpito: "Ho fatto i complimenti ai montatori e ai direttori musicali. Sono dei veri geni. Riescono a costruire una tensione incredibile".

"Dentro un reality tutto viene amplificato"

Per l'attore, chi guarda da casa spesso sottovaluta il contesto emotivo in cui vivono i concorrenti: "Quando sei dentro un reality tutto viene amplificato: emozioni, amicizie, relazioni e perfino le litigate".

Ed è proprio questa esasperazione emotiva a rendere il programma coinvolgente: "Il pubblico vede una scena e pensa che non sia successo nulla. Ma lì dentro ogni cosa assume un peso completamente diverso".

La nuova vita da padre

Oggi Alex Belli sta affrontando anche una delle esperienze più importanti della sua vita: quella di papà. Parlando del figlio Gabriel, racconta come la paternità sia una continua scoperta: "Non esiste un tutorial. Ogni giorno scopri qualcosa di nuovo".

Con la moglie Delia Duran vive questa nuova avventura giorno dopo giorno: "Ci diciamo spesso che è una scommessa continua. Guardo Gabriel e mi chiedo cosa stia pensando. È affascinante entrare nella sua testolina".

Tra musica e intelligenza artificiale

La musica continua a essere parte integrante del percorso artistico di Alex Belli. Negli ultimi mesi ha realizzato Ibrido Puro, progetto sviluppato insieme al regista Michele Burgai, che esplora il rapporto tra creatività e intelligenza artificiale.

"Abbiamo fatto cantare insieme me e il mio alter ego ventenne ricreato con l'intelligenza artificiale. È un progetto provocatorio, che non vuole sostituire la musica vera ma raccontare il rapporto tra un artista e il proprio avatar digitale".

Parallelamente continua a sviluppare nuovi progetti con la sua casa di produzione e ha recentemente concluso un'esposizione alla Biennale di Venezia, dedicata alle grandi icone femminili dell'ultimo secolo: "Mi piace sperimentare e mettermi continuamente alla prova. È quello che ho sempre fatto e che continuerò a fare".