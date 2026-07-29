Eugenio Colombo sempre più intimo con Carmen: il video a letto infiamma il dating show di Telecinco

L'avventura di Eugenio Colombo nella televisione spagnola entra nel vivo. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, è tra i protagonisti di Amor o lo que surja, il programma considerato una sorta di versione iberica del Trono Over, e sta già attirando l'attenzione del pubblico grazie alle sue frequentazioni.

Un successo fin dal debutto

Fin dalla sua presentazione nel dating show, Eugenio Colombo aveva suscitato grande curiosità tra le dame presenti in studio, molte delle quali avevano espresso il desiderio di conoscerlo meglio e ottenere un appuntamento.

Un interesse che, con il passare delle puntate, si è trasformato in vere e proprie conoscenze, confermando il forte impatto dell'ex volto di Uomini e Donne anche sul pubblico spagnolo.

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I primi baci davanti alle telecamere

Le prime clip diffuse sui canali social del programma hanno mostrato un Eugenio particolarmente coinvolto. L'ex tronista si è lasciato andare a un bacio appassionato con una delle protagoniste del programma, dimostrando di non aver perso il suo lato romantico e passionale.

Un momento che ha rapidamente acceso il dibattito tra gli spettatori e sui social, incuriositi dall'evoluzione del suo percorso.

Il video a letto con Carmen alimenta i sospetti

Nelle nuove anticipazioni condivise dalla produzione, Eugenio Colombo appare impegnato in altre frequentazioni. A far discutere è soprattutto una scena in cui viene ripreso a letto insieme a Carmen, una delle dame del programma.

Le immagini hanno immediatamente sollevato interrogativi tra le altre partecipanti, convinte che tra i due possa esserci stata una conoscenza ben più approfondita rispetto a quanto mostrato fino a quel momento.

La replica della coppia non convince lo studio

Di fronte alle domande degli opinionisti e delle altre protagoniste del programma, Eugenio e Carmen hanno smentito ogni indiscrezione, assicurando che tra loro ci sono stati soltanto alcuni baci e nessun ulteriore passo nella loro conoscenza.

Le loro risposte, però, sono apparse piuttosto esitanti. L'imbarazzo mostrato durante il confronto ha alimentato i dubbi dello studio, lasciando aperta la possibilità che la realtà possa essere diversa da quella raccontata davanti alle telecamere.

Con il percorso ancora agli inizi, resta da capire se la conoscenza tra Eugenio Colombo e Carmen sia destinata a trasformarsi in qualcosa di più o se emergeranno nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Amor o lo que surja.