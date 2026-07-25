Eugenio Colombo, primo bacio con una corteggiatrice nel dating show spagnolo: il video infiamma il web

Tra i tronisti più amati nella storia di Uomini e Donne c'è senza dubbio Eugenio Colombo, protagonista di uno dei percorsi più seguiti del dating show di Maria De Filippi.

Il suo trono appassionò milioni di telespettatori e si concluse con la scelta di Francesca Del Taglia, con la quale ha costruito una lunga storia d'amore e una famiglia. Dalla loro relazione sono nati i figli Brando e Zeno, ma dopo diversi anni la coppia ha deciso di separarsi.

La nuova avventura televisiva in Spagna

Oggi Eugenio Colombo ha deciso di rimettersi in gioco, questa volta lontano dall'Italia. L'ex tronista è infatti uno dei protagonisti di "Amor o lo que surja", il programma di TeleCinco che ricorda per dinamiche il Trono Over di Uomini e Donne.

Argomenti uomini e donne

Fin dal suo ingresso nel programma, il fascino dell'ex volto di Canale 5 non è passato inosservato. Numerose dame hanno manifestato interesse nei suoi confronti, desiderose di conoscerlo non solo per il suo aspetto fisico, ma anche per la sua personalità.

Scatta il primo bacio con Carmen

Tra tutte le pretendenti, è stata Carmen a creare un'intesa speciale con Eugenio Colombo.

Complice una forte attrazione reciproca, tra i due è arrivato il primo vero bacio all'interno del programma, un momento che ha già fatto discutere il pubblico spagnolo e i fan italiani dell'ex tronista.

La stessa Carmen ha spiegato che il loro avvicinamento non è stato soltanto frutto dell'attrazione fisica, ma della forte connessione nata durante la conoscenza, che li ha portati a lasciarsi andare.

Il video del bacio diventa virale

Il filmato del bacio tra Eugenio Colombo e Carmen sta rapidamente facendo il giro dei social, alimentando curiosità e commenti tra gli appassionati dei programmi sentimentali.

Per il pubblico spagnolo, Carmen è già un volto conosciuto anche grazie al seguito che vanta sui social network, elemento che contribuisce ad aumentare l'interesse attorno alla coppia.

Come proseguirà la conoscenza?

L'esperienza di Eugenio Colombo a "Amor o lo que surja" è soltanto all'inizio, ma il feeling con Carmen sembra già essere uno degli argomenti più seguiti del programma.

Resta ora da capire se il loro rapporto si trasformerà in una vera storia d'amore oppure se il percorso dell'ex tronista riserverà nuovi colpi di scena nelle prossime puntate.