Eugenio Colombo riparte dalla Spagna: l'ex tronista di Uomini e Donne cerca l'amore nel nuovo dating show di Telecinco

Eugenio Colombo torna a mettersi in gioco in televisione e lo fa lontano dall'Italia. L'ex tronista di Uomini e Donne è infatti approdato in Spagna, dove è il protagonista del nuovo dating show "Amor… ¡O Lo Que Surja!", programma in onda su Telecinco, rete considerata l'equivalente spagnolo di Canale 5.

Per l'ex volto del programma di Maria De Filippi si tratta di una nuova occasione per trovare l'amore, dopo la fine della lunga relazione con Francesca Del Taglia.

Un format ispirato a Uomini e Donne

Il nuovo programma spagnolo richiama da vicino il celebre format italiano e il suo corrispettivo iberico, Mujeres y Hombres y Viceversa, trasmesso dal 2008 al 2021. Pur mantenendo la stessa filosofia, "Amor… ¡O Lo Que Surja!" introduce alcune novità nelle dinamiche del gioco.

Argomenti uomini e donne

A differenza di Uomini e Donne, infatti, il protagonista non può decidere liberamente quando eliminare i partecipanti o scegliere autonomamente chi incontrare: il percorso prevede fasi prestabilite ed eliminazioni obbligatorie.

Cambiano anche le definizioni dei protagonisti. Le figure del "tronista" e dei "corteggiatori" lasciano spazio ai "diamanti" e ai "pretendenti". In questa edizione, il "diamante" è proprio Eugenio Colombo.

Alla conduzione del programma c'è il noto presentatore spagnolo Carlos Lozano.

Chi sono le prime pretendenti di Eugenio Colombo

Nel corso della prima puntata, andata in onda oggi su Telecinco, Eugenio Colombo ha conosciuto le prime ragazze che proveranno a conquistarlo.

Le cinque pretendenti scelte sono Carmen, Natalia, Yael, Ainara e Aitana. Comincia così il percorso televisivo dell'ex tronista, che spera di trovare finalmente una nuova compagna.

La storia con Francesca Del Taglia e la ricerca di un nuovo amore

La popolarità di Eugenio Colombo è legata soprattutto alla sua esperienza a Uomini e Donne, dove conobbe Francesca Del Taglia, scelta al termine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi.

La loro relazione è durata circa nove anni ed è stata una delle più amate nate nel programma. Dall'unione sono nati due figli, Brando e Zeno, prima della separazione che ha posto fine alla storia.

Negli anni successivi, all'ex tronista sono stati attribuiti diversi flirt, tra cui uno con Greta Rossetti, poi concorrente del Grande Fratello, ma nessuna relazione è mai diventata ufficiale.

La nuova sfida televisiva in Spagna

Con "Amor… ¡O Lo Que Surja!", Eugenio Colombo sceglie di ripartire da un contesto televisivo che ricorda quello che gli ha cambiato la vita in Italia.

La partecipazione al dating show spagnolo rappresenta una nuova sfida personale e professionale, ma soprattutto un tentativo di trovare quella stabilità sentimentale che, dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, non è ancora arrivata.

Se il pubblico italiano continuerà a seguirlo anche in questa avventura internazionale, lo diranno le prossime puntate del programma.