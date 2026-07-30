Teresa Langella mostra come assiste Andrea Dal Corso dopo l'incidente: "Nessuno ti prepara a tutto questo"

Dopo giorni di silenzio, Teresa Langella è tornata a parlare sui social raccontando il dramma vissuto insieme al marito Andrea Dal Corso dopo il grave incidente stradale del 15 luglio. Un evento che ha segnato profondamente la coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, e che è costato la vita ad una 83enne di Treviso.

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, l'ex tronista ha condiviso il dolore, la paura e la gratitudine per avere ancora accanto il compagno, rimasto gravemente ferito nell'impatto.

Il messaggio di Teresa: "Averti qui è già un miracolo"

In una delle stories pubblicate nelle ultime ore, Teresa Langella ha mostrato le braccia completamente ingessate di Andrea Dal Corso, accompagnando l'immagine con parole cariche di emozione.

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"Ti guardo e so che averti qui è già un miracolo. In questi giorni ho protetto il nostro silenzio perché era l'unico modo per metabolizzare un trauma più grande di noi".

L'influencer ha poi rivolto un pensiero alla famiglia della donna deceduta nello schianto: "Una famiglia che oggi sta piangendo una persona che non c'è più. Noi siamo qui con la consapevolezza di quello che poteva essere e la forza di rimettere insieme i pezzi, un passo alla volta".

L'incidente: un malore improvviso e lo schianto frontale

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'anziana sarebbe stata colta da un improvviso malore mentre era alla guida della propria auto. Il veicolo avrebbe iniziato a sbandare, invadendo la corsia opposta e andando a schiantarsi frontalmente contro l'auto sulla quale viaggiava Andrea Dal Corso.

La donna è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

Andrea Dal Corso ancora immobilizzato: Teresa lo assiste ogni giorno

Nelle ultime ore Teresa Langella ha pubblicato anche un video che mostra la quotidianità della coppia dopo l'incidente.

Le conseguenze riportate da Andrea Dal Corso gli impediscono ancora di compiere anche i gesti più semplici: mangiare da solo, pettinarsi o radersi. L'ex tronista è diventata il suo punto di riferimento, assistendolo in ogni momento della giornata.

Nel lungo messaggio condiviso sui social ha raccontato tutta la paura vissuta quella sera.

"Doveva essere una normale sera di luglio, una pizza insieme, i piani semplici di una famiglia. Poi le tue urla in vivavoce, il mio terrore di perderti e la consapevolezza spaventosa di quanto tutto possa cambiare in una frazione di secondo in un impatto frontale inevitabile".

"Nessuno ti prepara al dopo"

Nel racconto emerge tutta la difficoltà di affrontare le conseguenze del dramma.

"Nessuno ti prepara al dopo. Nessuno ti spiega cosa si prova a dover imboccare, lavare, stringere la persona che ami quando è totalmente indifesa, privata persino dei gesti più semplici".

Per Teresa Langella, quella prova ha dato un significato ancora più profondo alle promesse pronunciate il giorno del matrimonio: "Capisci il vero senso di quella promessa detta all'altare: stringersi forte e restare, qualunque cosa accada".

Un dolore che resterà per sempre

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha concluso il suo sfogo ricordando ancora una volta la vittima dell'incidente e invitando tutti a non dare nulla per scontato: "Quello che ci è successo ci ha fatto toccare con mano la fragilità della vita nel modo più duro. Ci ha lasciato dentro un dolore immenso per una vita spezzata, che non si può dimenticare e che porteremo sempre con noi, ma ci ha anche consegnato il più grande dei miracoli: amore mio, tu sei qui".