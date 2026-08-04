Belen Rodriguez confessa il suo periodo più buio: «Depressione e attacchi di panico»

Belen Rodriguez torna a parlare senza filtri del percorso che l'ha riportata a ritrovare serenità dopo uno dei momenti più complessi della sua vita. A oltre due mesi dalla crisi che aveva reso necessario il ricovero al Policlinico di Milano, la conduttrice argentina ha condiviso sui social una testimonianza personale, raccontando come lo yoga e la respirazione abbiano contribuito a farle superare gli attacchi di panico e la depressione.

In un video pubblicato sui suoi canali social, Belen appare rilassata e sorridente. Ad accompagnare le immagini, un messaggio rivolto a chi sta affrontando difficoltà simili alle sue.

«Volevo condividere con voi il mio miglioramento grazie allo yoga contro gli attacchi di panico e, di conseguenza, la depressione. Spero possa aiutare chi, come me, ha vissuto anni di grande difficoltà».

Il ruolo dello yoga nel percorso di guarigione

La showgirl ha spiegato che la pratica dello yoga è diventata uno strumento fondamentale per ritrovare equilibrio e serenità.

«Ho praticato yoga anche per uscire dagli attacchi di panico, che poi possono portare alla depressione», ha raccontato.

Durante le lezioni, ha spiegato, viene invitata a visualizzare un colore e a concentrarsi su un'emozione positiva. Nell'ultima sessione ha scelto il colore arancione e il sentimento dell'amore.

«Dobbiamo diventare amore, essere più gentili, imparare il perdono e aiutare prima noi stessi. Solo così possiamo comprendere davvero anche le difficoltà degli altri e rendere il mondo un posto più sereno», ha affermato.

«La respirazione mi ha cambiato la vita»

Belen ha anche ammesso di avere un carattere impulsivo e di ricorrere oggi alla respirazione yogica ogni volta che avverte crescere ansia o agitazione.

«Se sento che sto per arrabbiarmi o ho paura, faccio un respiro profondo seguendo la tecnica che ho imparato con il mio maestro. Quando stavo male assumevo psicofarmaci, ma oggi questa pratica mi aiuta a calmare la mente».

Il ricordo del periodo più difficile

Nel suo racconto, la conduttrice è tornata anche sui mesi segnati dagli attacchi di panico, descrivendo una situazione di forte sofferenza.

«Quando arrivavano gli attacchi di panico ero completamente immobilizzata. Non riuscivo ad alzarmi dal letto né a uscire dalla stanza. Sono rimasta due mesi chiusa in casa con le tende abbassate».