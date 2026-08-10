Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi pronta a tornare nella Casa: «Ho fatto il provino»

Guendalina Tavassi sogna di varcare nuovamente la porta rossa del Grande Fratello. Ospite di Monica Setta a Storie al Bivio Estate, l’influencer non ha nascosto il desiderio di partecipare alla prossima edizione del reality, che sarà condotto nuovamente da Ilary Blasi.

Per Tavassi si tratterebbe di un ritorno alle origini. La popolarità arrivò infatti grazie alla partecipazione all'undicesima edizione del Grande Fratello, esperienza che negli anni successivi ha segnato anche la carriera televisiva del fratello Edoardo Tavassi.

Durante l'intervista, Guendalina ha ricordato anche come nacque quasi per caso la sua prima avventura nel reality. All'epoca lavorava come commessa e, una sera alla settimana, in un locale. Fu proprio lì che un ragazzo le propose di sostenere un provino per il programma. Inizialmente rifiutò, salvo poi cambiare idea il giorno successivo, anche per fare un dispetto al suo ex compagno.

Ma è soprattutto il futuro ad aver attirato l'attenzione. Alla domanda di Monica Setta sulla possibilità di vederla a settembre nella Casa, Tavassi non ha confermato né smentito, limitandosi ad ammettere di sperarci.

«Io non so se ci sarò o meno, me lo auguro e spero che tu mi porti fortuna», ha raccontato. Poi la rivelazione più interessante: un provino ci sarebbe già stato.

«Mi hanno chiamato, sono andata a fare il provino, ho parlato per due ore consecutive: era fatta! Ma poi non ho saputo più nulla», ha spiegato. Il silenzio successivo degli autori non le avrebbe consentito di capire se il suo nome fosse effettivamente entrato nella rosa dei possibili concorrenti.

Il precedente del Grande Fratello Gold

Non sarebbe, peraltro, la prima volta che Guendalina Tavassi arriva vicina a rientrare nella Casa più spiata d’Italia. In passato era stata contattata per il Grande Fratello Gold, progetto che avrebbe dovuto riunire alcuni dei protagonisti più popolari delle vecchie edizioni ma che non vide mai la luce.

Anche successivamente, in occasione dell’edizione Vip andata in onda lo scorso marzo, il suo nome era tornato in ballo, senza però concretizzarsi in un ingresso nella Casa. «Ho aspettato fino alla sera stessa, ma niente, purtroppo», ha ricordato.

Adesso potrebbe esserci una nuova occasione. Con il Grande Fratello Vip pronto a tornare in tv, Guendalina Tavassi ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro agli autori: lei nella Casa tornerebbe volentieri. Resta da capire se, questa volta, il desiderio diventerà realtà.