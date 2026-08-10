Uomini e Donne, crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone? «Lui vive in albergo, lei ha cambiato casa»

Aria di crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, ex protagonisti di Uomini e Donne. A far nascere nuovi interrogativi sul rapporto tra i due è una segnalazione condivisa sui social da Deianira Marzano, secondo la quale la coppia starebbe attraversando un momento particolarmente complicato.

«Lui vive in albergo, lei ha cambiato casa», è quanto riferito nella segnalazione rilanciata dall'esperta di gossip. Un'indiscrezione che, al momento, non risulta confermata direttamente dai due interessati e che arriva in un periodo particolarmente delicato della loro vita: Asmaa e Cristiano sono infatti diventati da poco genitori del piccolo Luay.

Le foto insieme sparite dai social

Ad alimentare le voci sulla possibile rottura sarebbero anche alcuni segnali arrivati dai rispettivi profili social. Secondo quanto riportato, le fotografie che li ritraevano insieme sarebbero state eliminate e i due avrebbero smesso di seguirsi.

Argomenti uomini e donne

Non sarebbe, tuttavia, la prima volta che la loro presenza sui social genera dubbi e supposizioni sullo stato della relazione.

La stessa Deianira Marzano ha spiegato di non avere contatti recenti con la coppia: «Io non li sento da tempo e tempo, però mi sembra che facciano sempre la stessa cosa: poi mi contatta lui dicendomi che lei non vuole stare sui social, o viceversa, per una questione di privacy… e dopo un po' li rivedi di nuovo sui social».

Marzano ha poi espresso la propria interpretazione personale: «Sinceramente questa dinamica mi sembra un po' strana. Mio modesto parere, invece, si prendono e si lasciano».

L'amore nato a Uomini e Donne

La storia tra Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares era nata davanti alle telecamere di Uomini e Donne. I due avevano lasciato insieme il programma nel maggio 2024, dopo che Cristiano aveva deciso di dichiarare apertamente i propri sentimenti.

Il cavaliere aveva raccontato di essere rimasto immediatamente colpito da Asmaa, dando così inizio a una relazione proseguita lontano dagli studi televisivi.

Successivamente è arrivata una delle notizie più importanti per la coppia: la nascita del figlio Luay.

Adesso le nuove indiscrezioni fanno pensare a una possibile crisi, ma né Asmaa né Cristiano, al momento, hanno confermato pubblicamente una separazione. Per capire se si tratti dell'ennesimo momento di distanza o di una rottura definitiva bisognerà quindi attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati.