Uomini e Donne, «Ernesto sta con altre ma scrive ancora a Cristiana». Lui sbotta: «Presto dirò tutta la verità»

Sono passati alcuni mesi dalla fine della relazione tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania, ma l'ex coppia di Uomini e Donne continua a far parlare. Nelle ultime ore, in particolare, sono tornate a circolare indiscrezioni sulla vita sentimentale dell'ex corteggiatore campano.

A rilanciare le segnalazioni è stata Deianira Marzano, che ha condiviso il messaggio di un utente secondo il quale Ernesto sarebbe stato visto in compagnia di una ragazza durante alcuni giorni trascorsi a Castellammare di Stabia. Una frequentazione che, secondo la segnalazione, potrebbe essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Fin qui nulla di particolarmente sorprendente: dopo la rottura con Cristiana, Passaro è single ed è naturalmente libero di intraprendere nuove conoscenze. A incuriosire i follower è però un'altra indiscrezione. Sempre secondo quanto riportato da Marzano, Ernesto continuerebbe ad avere contatti con la sua ex, circostanza che sarebbe stata riferita da una persona vicina a entrambi.

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La replica di Ernesto Passaro

Il diretto interessato ha deciso di rispondere pubblicamente alle voci, scegliendo inizialmente l'ironia: «Ormai ho così tante fidanzate che tra poco devo iniziare a fare il calendario per ricordarmi tutti gli anniversari».

Passaro ha inoltre spiegato di trovarsi a Napoli per motivi di lavoro, respingendo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore. Ma successivamente i toni sono diventati decisamente più seri.

«Sono stanco di stare in silenzio, di lasciare che gli altri raccontino la storia a modo loro», ha scritto l'ex protagonista di Uomini e Donne, annunciando poi: «Presto racconterò la verità tutta. E a quel punto ognuno potrà farsi la propria idea».

Nuove frecciatine a Cristiana Anania?

Un messaggio che inevitabilmente ha riacceso l'attenzione sulla rottura con Cristiana Anania. Le parole di Ernesto sembrano infatti anticipare un suo racconto più dettagliato su quanto accaduto durante o dopo la relazione.

Non è la prima volta che Passaro pubblica messaggi interpretati dai follower come possibili frecciatine alla sua ex. Per capire se dietro quest'ultimo sfogo ci siano davvero retroscena ancora sconosciuti sulla fine della storia con Cristiana, bisognerà attendere le rivelazioni annunciate dallo stesso Ernesto.