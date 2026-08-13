Grande Fratello, Grazia Kendi e la dedica a Ernesto Passaro dopo le rispettive rotture: «Ho avuto bisogno di te»

Le loro storie d’amore sono finite, ma un legame nato quasi in punta di piedi sembra essere diventato ancora più forte. Grazia Kendi, dopo la recente rottura con Mattia Scudieri, ha dedicato parole molto intense a Ernesto Passaro, ex protagonista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Cristiana Anania.

Durante le rispettive relazioni, le due coppie avevano stretto una forte amicizia. In particolare, Grazia e Cristiana si erano mostrate molto unite sui social, tanto che l’ex concorrente del Grande Fratello aveva raccontato pubblicamente quanto la ragazza fosse riuscita a conquistarla umanamente.

Nel frattempo, però, gli equilibri sentimentali sono cambiati: Grazia e Mattia si sono lasciati, così come è terminata la relazione tra Cristiana ed Ernesto. Le separazioni, tuttavia, non sembrano aver cancellato il rapporto di amicizia nato tra alcuni dei protagonisti.

Grazia Kendi ringrazia Ernesto Passaro: «Con me non sei mai mancato»

A testimoniarlo è stata proprio Grazia, che sui social ha rivolto a Ernesto una lunga dedica. L’ex gieffina ha raccontato quanto l'amico le sia stato vicino nei mesi più complicati, anche durante momenti di particolare fragilità.

«Chi non ti conosce non può sapere quanto sia grande la purezza del tuo cuore, né quanto tu sia capace di dare agli altri, spesso mettendo te stesso in secondo piano», ha scritto Grazia.

Poi il racconto delle telefonate notturne e dei momenti nei quali aveva bisogno di qualcuno accanto: «Con me non sei mai mancato. Ci sei stato anche quando non condividevi le mie scelte, quando ti chiamavo nel cuore della notte perché l’ansia prendeva il sopravvento, quando avevo bisogno di te e finivo per chiederti di lasciare tutto e venire da me, perché sentivo il peso di ciò che stavo vivendo diventare troppo grande da sostenere da sola».

Grazia ha sottolineato anche un altro aspetto del loro rapporto: Ernesto non avrebbe cercato semplicemente di assecondarla, ma le avrebbe detto ciò che pensava realmente, anche quando per lei era difficile accettarlo.

«Non mi hai mai detto ciò che volevo sentirmi dire. Non mi hai mai regalato parole facili o frasi di circostanza solo per farmi stare meglio. Hai avuto il coraggio di dirmi la verità anche quando io non ero pronta ad ascoltarla».

La dedica si conclude con un ringraziamento particolarmente affettuoso: «In questi mesi ho avuto bisogno di te più di quanto forse tu possa immaginare, e tu non hai mai mancato un solo appuntamento con me, con le mie paure, con le mie fragilità e con tutto ciò che stavo attraversando. Grazie per esserci stato. Mi troverai sempre nella tasca destra in alto. Ti voglio bene».

La risposta di Ernesto: «Sei diventata casa»

Parole alle quali Ernesto Passaro ha risposto con altrettanto trasporto, descrivendo Grazia come una delle persone capaci di diventare un punto di riferimento nella sua vita.

«Alcune persone entrano nella nostra vita e, senza nemmeno rendersene conto, finiscono per diventare casa. Tu per me sei una di quelle persone», ha scritto l’ex corteggiatore.

Anche Ernesto ha ricordato i momenti più difficili attraversati insieme, spiegando come Grazia gli sia rimasta accanto quando lui stesso faticava a mettere ordine nei propri pensieri.

«Mi hai conosciuto anche nei momenti in cui non ero la versione migliore di me stesso, quando avevo paure, rabbia, delusioni e pensieri che non riuscivo a mettere in ordine. E nonostante tutto, non mi hai mai fatto sentire sbagliato. Mi hai ricordato chi ero quando io per primo me ne dimenticavo».

Un'amicizia che resiste alla fine delle due coppie

Il messaggio di Ernesto si chiude con una promessa destinata inevitabilmente a richiamare l'attenzione dei fan dei due programmi: «Qualsiasi strada prenderemo, qualsiasi distanza ci sarà, io per te ci sarò. Perché le persone che ci sono state davvero nei momenti difficili non si dimenticano. Si custodiscono».

E infine: «Tu, stai tranquilla, sei una di quelle persone che custodirò sempre nel cuore. Grazie a te, per esserci stata quando ne avevo bisogno e anche quando non sapevo di averne bisogno. Ti voglio bene. Davvero».