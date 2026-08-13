Uomini e Donne, Alessio Pili Stella e Debora Bragetti in crisi? Lei rompe il silenzio e fa chiarezza

Tra le coppie nate nell’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne c’è anche quella formata da Alessio Pili Stella e Debora Bragetti. Dopo settimane di apparente serenità, però, l’assenza di foto e contenuti insieme sui social aveva alimentato i sospetti dei fan su una possibile crisi. A fare chiarezza è stata direttamente la dama.

Alessio e Debora, la storia nata a Uomini e Donne

Il percorso di Alessio Pili Stella e Debora Bragetti nello studio di Uomini e Donne non era stato privo di ostacoli. La loro frequentazione era proseguita tra avvicinamenti e momenti di incertezza, anche per la presenza di Rosanna Siino, che aveva manifestato un forte interesse nei confronti del cavaliere.

Alla fine Alessio aveva deciso di puntare su Debora e di provare a vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. Il cavaliere l'aveva sorpresa con un gesto romantico: una canzone suonata al pianoforte, una rosa rossa e, infine, la proposta di lasciare insieme il programma.

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Una volta fuori dal dating show di Maria De Filippi, il rapporto era sembrato procedere a gonfie vele. I due avevano manifestato sentimenti importanti e avevano parlato anche della possibilità di andare a convivere.

Le voci di crisi e la risposta di Debora

Negli ultimi giorni, tuttavia, qualcosa aveva insospettito i follower. Alessio e Debora non apparivano più insieme sui social e la loro lontananza aveva rapidamente fatto circolare le prime indiscrezioni su una possibile crisi sentimentale.

A mettere un freno alle voci è stata proprio Debora, che ha spiegato come dietro la momentanea separazione non ci sia alcun problema di coppia. I due avrebbero semplicemente deciso di trascorrere una parte delle vacanze separatamente, ciascuno con amici e familiari, prima di ritrovarsi.

«Visto che si è aperto un piccolo caso di cronaca rosa, volevo mandare un messaggio a tutti quelli che mi hanno scritto per chiedermi come va, come non va, crisi, non crisi, che succede, perché… cos’è accaduto? Nulla, nulla ragazzi, nulla!», ha chiarito la dama.

Debora ha quindi spiegato con ironia il motivo dell'assenza della coppia dai social: «Semplicemente nel 2026 due persone possono passare un periodo di vacanze separati, con gli amici, con la famiglia, e poi ricongiungersi in un secondo momento».

Infine, una battuta rivolta ai follower: «Seguitemi per altri consigli sulle vostre relazioni, sto scherzando! Buone vacanze a tutti!».

Nessuna rottura, dunque, almeno stando alle parole di Debora: la distanza estiva tra lei e Alessio sarebbe soltanto temporanea e i due sarebbero pronti a ricongiungersi dopo le rispettive vacanze.