Uomini e Donne, Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares sempre più lontani: le parole di lui non lasciano dubbi

La crisi tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sembra farsi sempre più concreta. La coppia, nata nel parterre del Trono Over di Uomini e Donne, starebbe attraversando un momento particolarmente delicato e alcuni recenti messaggi pubblicati sui social dall’ex cavaliere hanno alimentato ulteriormente le indiscrezioni.

Secondo le voci circolate negli ultimi giorni, Asmaa e Cristiano non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. I due, diventati genitori del piccolo Luay nel luglio 2025, finora hanno scelto di non intervenire direttamente sulla questione, mantenendo il massimo riserbo anche per tutelare il figlio.

Il messaggio di Cristiano per il piccolo Luay

A riaccendere l'attenzione è stata una storia Instagram pubblicata da Cristiano Lo Zupone. L'ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha condiviso una foto mentre tiene tra le braccia Luay in occasione dei suoi 13 mesi, accompagnandola con parole che non sono passate inosservate: «Auguri amore mio. 13 mesi. Mi manchi come l’aria».

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Proprio quel «mi manchi come l’aria» ha fatto pensare a molti follower che Cristiano possa effettivamente essere lontano non soltanto da Asmaa, ma anche dal bambino, rafforzando così l'ipotesi che la coppia stia vivendo separata.

Le presunte frecciatine ad Asmaa Fares

A rendere il quadro ancora più enigmatico sono state altre storie pubblicate dall'ex cavaliere. In una di queste Cristiano ha scritto: «Più sei gentile, più ti usano».

Poco dopo è arrivato un secondo messaggio: «Ricorda: un uomo fedele ti darà fastidio come un bambino, si preoccuperà per te come un padre, discuterà con te come un fratello e sarà al tuo fianco come un migliore amico».

Frasi che non contengono alcun riferimento esplicito ad Asmaa, ma che diversi utenti hanno interpretato come possibili frecciatine rivolte alla compagna.

Al momento, dunque, non c'è una conferma ufficiale della rottura. Né Asmaa Fares né Cristiano Lo Zupone hanno annunciato la fine della loro relazione. I messaggi dell'ex cavaliere, però, sembrano confermare almeno un periodo di distanza e difficoltà. Resta da capire se si tratti di una crisi temporanea oppure se la storia nata a Uomini e Donne sia realmente arrivata al capolinea.