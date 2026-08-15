Temptation Island, i meme diventano realtà: Danilo D'Angelo testimonial di una nota marca di spazzolini

Da tormentone social a vera occasione professionale. Danilo D’Angelo, uno dei protagonisti più riconoscibili di Temptation Island 2026, ha trasformato proprio quella caratteristica che lo aveva reso bersaglio di centinaia di meme in una collaborazione pubblicitaria: il suo sorriso.

Il giovane napoletano è infatti diventato testimonial di uno spazzolino elettrico Oral-B, una scelta che sembra quasi scritta dagli stessi utenti che, durante la trasmissione, avevano ironizzato a lungo sui suoi denti particolarmente bianchi.

Dai meme alla pubblicità

Fin dalle prime puntate di Temptation Island, il sorriso di Danilo non era passato inosservato. Foto, fotomontaggi, battute e finte campagne pubblicitarie avevano rapidamente invaso i social, trasformando i suoi denti bianchissimi in uno dei tormentoni dell'edizione.

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Ora quella che sembrava soltanto una gag del web è diventata realtà.

Nel video pubblicitario Danilo gioca apertamente con la propria fama social: «Mi dite tutti che ho un sorriso da spot. Quello che non sapete è l’allenamento che c’è dietro», dice prima di mostrare inevitabilmente il suo ormai celebre sorriso.

Una scelta autoironica che ha conquistato il pubblico. Il filmato ha rapidamente raccolto oltre 114mila like e più di 2mila commenti, diventando a sua volta virale.

Anche Fabio Rovazzi commenta lo spot

Tra le reazioni non sono mancati personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo. Fabio Rovazzi, davanti alla pubblicità che sembra materializzare mesi di battute online, si è limitato a commentare: «Esplodo».

È arrivata anche la reazione di Raffaella Mennoia, tra le autrici di Temptation Island, mentre l'account del programma ha scherzato con una frase diventata immediatamente popolare: «Quel sorriso, quel maledetto sorriso».

In sostanza, il web aveva anticipato la pubblicità prima ancora che qualcuno pensasse davvero di realizzarla.

Il sorriso che aveva incuriosito anche durante Temptation Island

Non era stata soltanto la particolare brillantezza dei denti di Danilo a incuriosire il pubblico. Durante il programma molti telespettatori avevano notato anche il suo modo di parlare, caratterizzato da movimenti piuttosto ridotti della bocca.

La questione aveva generato discussioni e curiosità sui social, arrivando a coinvolgere anche professionisti del settore odontoiatrico che avevano provato a spiegare le possibili ragioni del suo particolare modo di articolare le parole.

Adesso, però, proprio quel sorriso diventato oggetto di osservazioni, battute e meme si è trasformato in una vera opportunità commerciale.

Danilo dopo la fine della storia con Francesca Coppola

Danilo D’Angelo aveva partecipato a Temptation Island 2026 insieme all'allora fidanzata Francesca Coppola. La loro esperienza nel programma aveva acceso il dibattito tra i telespettatori e contribuito a rendere il napoletano uno dei personaggi più discussi dell'edizione.

Nel villaggio Danilo aveva inoltre stretto un rapporto di amicizia con Giovanni, altro volto particolarmente seguito dal pubblico, che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé anche per le nuove opportunità professionali arrivate dopo la trasmissione.

Per Danilo, invece, il primo vero colpo mediatico del dopo Temptation Island passa da ciò che più di ogni altra cosa lo ha reso riconoscibile.

Il web scherzava sul fatto che prima o poi sarebbe finito nella pubblicità di un prodotto per l'igiene orale. Alla fine è successo davvero.