Francesco Chiofalo finisce (di nuovo) in ospedale: cos'è successo e come sta adesso

Momenti di preoccupazione per Francesco Chiofalo, finito al pronto soccorso dopo essere stato, secondo quanto da lui stesso raccontato sui social, morso dal ragno violino a entrambe le gambe.

L'ex protagonista di Temptation Island ha pubblicato alcune immagini che lo mostrano su un lettino d'ospedale, con una flebo al braccio e fasciature alle gambe. Poco dopo ha spiegato ai suoi follower cosa gli sarebbe accaduto, rassicurandoli sulle sue attuali condizioni.

«Sono stato morso a tutte e due le gambe dal ragno violino. Per questo sono finito al pronto soccorso», ha scritto Chiofalo.

Chiofalo: «Le ferite sono piuttosto brutte»

L'influencer ha precisato di sentirsi meglio, anche se la situazione richiede ancora attenzione.

«Per ora sembra che io stia meglio, anche se le ferite generate dal morso del ragno non sono guarite, anzi sono piuttosto brutte e devono essere tenute sotto controllo», ha raccontato, annunciando che nelle prossime ore fornirà ulteriori dettagli attraverso una storia sui social.

Chiofalo ha poi ringraziato le numerose persone che, dopo aver visto le immagini dall'ospedale, gli hanno inviato messaggi per sincerarsi delle sue condizioni.

Da Temptation Island alla popolarità sui social

Francesco Chiofalo è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island insieme all'allora fidanzata Selvaggia Roma. Negli anni successivi è rimasto al centro dell'attenzione mediatica anche per le sue relazioni con diversi personaggi dello spettacolo, tra cui Antonella Fiordelisi, Drusilla Gucci e Manuela Carriero.

A far discutere sono state anche alcune sue scelte legate alla chirurgia e alle modificazioni estetiche. Tra le più recenti, il tatuaggio realizzato sull'intera schiena durante una procedura in anestesia, esperienza documentata anche dalla trasmissione Le Iene.

Questa volta, però, a preoccupare i suoi follower sono state le immagini arrivate direttamente dal pronto soccorso. Al momento è lo stesso Chiofalo a riferire che le sue condizioni sono migliorate, mentre le lesioni alle gambe continueranno a essere monitorate.