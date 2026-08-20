Temptation Island, Bernadette è incinta? Il dettaglio che scatena i fan, poi lei rompe il silenzio

Basta un semplice like per scatenare il gossip. Bernadette Cinquegrana e Diamante Crispino, tra le coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, sono tornati al centro dell'attenzione sui social. Questa volta non per una crisi sentimentale, ma per le indiscrezioni su una presunta gravidanza di Bernadette.

La coppia, insieme da sedici anni, aveva lasciato il programma più unita che mai, con tanto di proposta di matrimonio. Nelle ultime ore, però, un piccolo gesto sui social è bastato per far pensare ai fan che alle nozze potesse aggiungersi presto un'altra importante novità.

Il like che scatena il gossip

Tutto è nato su TikTok. Bernadette aveva pubblicato un video mentre preparava la valigia per trascorrere un weekend a Monopoli. Tra i commenti è comparsa la domanda diretta di una follower: «Sei incinta?».

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Bernadette ha messo un cuore al commento e il gesto è stato immediatamente interpretato da molti come una sorta di conferma indiretta. In poco tempo sui social hanno cominciato a moltiplicarsi supposizioni e messaggi, con qualcuno che ha persino ipotizzato un possibile annuncio nelle prossime puntate speciali di Temptation Island.

Bernadette chiarisce: «Soffro di colon irritabile»

A spegnere le voci è stata la stessa protagonista del programma. Con un video e una buona dose di autoironia, Bernadette ha spiegato che non c'è alcuna gravidanza.

Il gonfiore che avrebbe alimentato le supposizioni di alcuni utenti sarebbe invece legato a un problema di cui soffre da tempo. «Mi devo rimettere in forma, a parte perché è importante per la salute, ma anche perché da molti anni soffro di colon irritabile. E chi come me sa, capirà», ha raccontato.

Nessun bebè in arrivo, dunque, almeno per il momento. Per Bernadette e Diamante il prossimo grande appuntamento resta quello con il matrimonio, dopo la proposta arrivata al termine dell'esperienza televisiva.

Diamante Crispino torna tra i pali

Intanto c'è una novità importante anche per Diamante Crispino, che ha deciso di tornare a giocare a calcio.

Il portiere ha annunciato sui social il suo accordo con la Polisportiva Succivo, formazione casertana impegnata nel campionato di Prima Categoria. Per Crispino si tratta anche di un ritorno alle origini, nell'Agro atellano dove è cresciuto e ha mosso i primi passi nel mondo del pallone.

Prima della popolarità conquistata grazie a Temptation Island, Diamante aveva infatti costruito un percorso calcistico di tutto rispetto: ha militato nel settore giovanile del Napoli ed è arrivato a gravitare nell'orbita della prima squadra nella stagione 2013-2014, ai tempi di Rafa Benítez, per poi proseguire la carriera tra Serie C e Serie D.

Dopo un periodo da preparatore dei portieri a Caivano, Crispino ha scelto quindi di rimettere i guanti. Non per dimostrare qualcosa, come ha spiegato lui stesso sui social, ma per ritrovare le emozioni e l'adrenalina della partita.