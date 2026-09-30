Oriana Marzoli e Renato Biancardi insieme a Madrid, è flirt? Lei rompe il silenzio

Nei giorni scorsi Renato Biancardi avrebbe raggiunto Madrid per trascorrere del tempo insieme a Oriana Marzoli. I due si sarebbero conosciuti durante le registrazioni della seconda edizione di The 50 Italia, reality di Prime Video al quale hanno partecipato entrambi come concorrenti. La visita dell’ex di Lucia Ilardo nella capitale spagnola non è passata inosservata e sui social sono subito partite le ipotesi: per molti utenti, infatti, quell’incontro avrebbe potuto nascondere l’inizio di un nuovo flirt.

Oriana rompe il silenzio sui rumor

A ridimensionare le indiscrezioni ci ha pensato però la stessa Oriana Marzoli, intervenuta su X con un messaggio nel quale sembrerebbe fare riferimento anche a Renato.

«Io capisco che alla gente piaccia vedermi fidanzata ma non posso essere semplicemente amica loro? M, R e K, tutti e 3 amici miei. Divertentissimi», ha scritto l’influencer venezuelana. La “R” potrebbe riferirsi proprio a Renato Biancardi, mentre le altre iniziali indicherebbero altri ragazzi ai quali Oriana sarebbe stata accostata nelle ultime settimane. Una precisazione che, almeno per il momento, sembrerebbe allontanare l’ipotesi di una relazione sentimentale tra i due. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il mistero legato a The 50 Italia

C’è però un altro passaggio del messaggio di Oriana che ha inevitabilmente incuriosito i fan. La Marzoli ha infatti spiegato di non poter raccontare altro: «Non posso neanche dare altre spiegazioni perché non abbiamo il permesso di parlare per il contratto…».

Il riferimento potrebbe essere agli obblighi di riservatezza legati a The 50 Italia e alle dinamiche nate durante le registrazioni del reality. Per scoprire qualcosa in più sul rapporto tra Oriana e Renato bisognerà dunque attendere. Al momento, stando alle parole della stessa influencer, tra i due ci sarebbe soltanto un’amicizia, anche se la curiosità dei fan resta alta.