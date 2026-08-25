Rocco Casalino dice “no” al GF Vip: avrebbe rifiutato 400mila euro, ora punta alla conduzione

Rocco Casalino non sarà tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo settimane di indiscrezioni sul suo possibile ingresso nella Casa, l’ex portavoce dell’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha scelto di fare chiarezza, smentendo direttamente la sua partecipazione al reality di Canale 5.

«Smentisco la mia partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip», ha fatto sapere Casalino attraverso una nota diffusa all’inizio di agosto, mettendo così fine alle voci che, ancora una volta, lo volevano vicino al programma.

Il presunto cachet da 400mila euro

Il retroscena più curioso riguarda però l’offerta che sarebbe stata avanzata per convincerlo. Secondo quanto riferito dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, Casalino sarebbe stato provinato più volte e la produzione avrebbe valutato anche un suo ingresso in coppia con il compagno Alejandro Martinez.

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Il progetto non si è concretizzato. Casalino avrebbe rifiutato una proposta economica particolarmente importante: si parla di un cachet intorno ai 400mila euro. Una cifra che, trattandosi di un'indiscrezione, non ha ricevuto conferme ufficiali.

Casalino punta alla conduzione

Dietro il “no” al Grande Fratello Vip potrebbe esserci soprattutto una precisa scelta professionale. Casalino sarebbe infatti interessato a costruirsi un futuro televisivo diverso da quello del concorrente di un reality.

L'obiettivo sarebbe quello di ottenere uno spazio da conduttore, preferibilmente nell'ambito dell'informazione e dell'attualità, sfruttando l'esperienza maturata nel mondo della comunicazione politica.

La televisione, comunque, resta nei suoi programmi. Casalino avrebbe già registrato una partecipazione a Tu sì que vales, nello spazio dedicato al lip sync.

Grande Fratello Vip, i primi nomi per il cast

Intanto continua il toto-nomi per la nuova edizione del reality. Il cast definitivo deve ancora essere ufficializzato, ma secondo le indiscrezioni pubblicate da Chi tra i personaggi destinati a varcare la porta rossa ci sarebbero Valeria Marini, Alex Belli e Giulia Provvedi.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha inoltre fatto i nomi di Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian.