Grande Fratello, Grazia Kendi replica a Mattia Scudieri: «L'ho amato alla follia, non voglio spu**anarlo»

Nuovo capitolo nella rottura tra Grazia Kendi e Mattia Scuderi, protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo le recenti dichiarazioni di Mattia, che ha raccontato la propria versione sulla fine della loro relazione, è arrivata la replica dell’ex fidanzata.

Scuderi aveva rotto il silenzio spiegando i motivi che, dal suo punto di vista, avrebbero portato alla separazione. Aveva inoltre smentito le indiscrezioni su un presunto tradimento con Jessica Vella, sostenendo che la segnalazione circolata sui social fosse stata costruita ad arte.

La prima reazione di Grazia è arrivata attraverso una Instagram story. Due sole parole, ma piuttosto eloquenti: «Puro cinema!».

Argomenti grande fratello

Grazia Kendi: «La mia vita va avanti»

Successivamente la Kendi ha deciso di intervenire con un video, rispondendo anche ai tanti follower che le chiedevano perché non avesse ancora raccontato pubblicamente la propria versione dei fatti.

«“Grazia perché non parli, Grazia perché non replichi, Grazia perché non rispondi…”. Raga, ma la mia vita va avanti», ha esordito.

L’ex gieffina ha spiegato di non avere intenzione di trasformare la fine della relazione in uno scontro pubblico fatto di accuse, messaggi privati e registrazioni.

«Voi mi conoscete, io sono molto ironica, leggera. Al massimo posso ironizzare con una storia dove metto qualcosa di divertente. Ma non mi metto a fare un video dove vi racconto tutto. Non perché non voglia raccontarvelo o perché voglia lasciare la situazione così, ma perché non mi va».

«È una persona che ho amato alla follia»

Nonostante la rottura, Grazia non ha nascosto i sentimenti provati per Mattia durante la loro storia.

«Lui è una persona che io ho amato alla follia», ha ammesso, spiegando di essersi confidata privatamente con alcune amiche e di aver confermato nel tempo alcune circostanze a Deianira Marzano, in seguito alle segnalazioni ricevute.

Poi la scelta di non andare oltre: «Non mi metto a spu**anarlo completamente, altrimenti avrei già rilasciato interviste a destra e a manca. Ma a me non interessa».

Grazia ha quindi chiarito di non voler rendere pubblico il materiale privato relativo alla loro relazione: «Le cose sono andate come sono andate. Non mi metto a pubblicare chat, audio e a dire le cose nello specifico».

Infine una frase che sembra mettere un punto, almeno per il momento, alla vicenda: «Va bene così, ognuno fa le sue scelte e ne paga le conseguenze».