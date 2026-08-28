Alessandra Mussolini a Uomini e Donne, la reazione di Selvaggia Lucarelli: «Ma cosa sto vedendo»

Alessandra Mussolini cambia reality e ruolo. Dopo la vittoria nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, l’ex europarlamentare entra ufficialmente nella squadra di Uomini e Donne, dove vestirà i panni dell’opinionista al fianco degli storici protagonisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Una novità che promette di movimentare non poco la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Il carattere diretto e spesso irriverente della Mussolini, unito a quello altrettanto esplosivo di Tina Cipollari, sembra infatti destinato a regalare confronti accesi e momenti imprevedibili.

E le prime scintille non si sono fatte attendere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Selvaggia Lucarelli: «Per separarle bisognerà usare la scacciacani»

Tra le prime a commentare il debutto della nuova opinionista è stata Selvaggia Lucarelli, che attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha rilanciato un video tratto dalla registrazione di Uomini e Donne.

Le immagini mostrano uno dei primi confronti tra Alessandra Mussolini e Tina Cipollari. Una scena che non è sfuggita alla giornalista, pronta a commentarla con la sua consueta ironia: «Ma cosa sto vedendo. Per separare Tina e Alessandra bisognerà usare la scacciacani».

Il precedente al Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli conosce bene il temperamento di Alessandra Mussolini. Le due sono state infatti protagoniste, seppure in ruoli differenti, dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Mussolini era una delle concorrenti della Casa, mentre Lucarelli sedeva in studio come opinionista insieme a Cesara Buonamici. Un percorso televisivo culminato con la vittoria dell’ex europarlamentare, che in finale ha avuto la meglio su Antonella Elia.

Durante il reality non sono mancati confronti, commenti e momenti di tensione, e proprio per questo la reazione di Lucarelli alle prime immagini provenienti dallo studio di Uomini e Donne assume un sapore particolare.

Mussolini-Tina Cipollari, coppia esplosiva a Uomini e Donne

Terminata l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Alessandra Mussolini si prepara dunque a una nuova avventura televisiva, questa volta dall’altra parte della barricata.

Non dovrà più sottoporsi al giudizio degli opinionisti, ma sarà lei a commentare storie, comportamenti e vicende sentimentali di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori.

E se le prime registrazioni rappresentano un assaggio di ciò che vedremo in televisione, l’accoppiata con Tina Cipollari potrebbe diventare uno dei punti di forza della nuova stagione di Uomini e Donne.

Selvaggia Lucarelli, intanto, sembra avere già emesso il suo verdetto: con due caratteri del genere seduti a pochi metri di distanza, nello studio di Maria De Filippi le scintille sono praticamente assicurate.