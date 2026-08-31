Ballando con le Stelle, Diletta Leotta dice no a Milly Carlucci: rifiutata un'offerta da capogiro

Manca ormai solo un mese al ritorno di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci continua a lavorare alla composizione definitiva del cast della nuova edizione. Diversi concorrenti sono già stati annunciati attraverso i canali ufficiali del programma, ma restano ancora alcune caselle da riempire.

Tra i nomi sui quali la conduttrice di Rai 1 avrebbe puntato con maggiore decisione c’è quello di Diletta Leotta. Un corteggiamento che, almeno per il momento, non avrebbe però avuto successo.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice di Dazn avrebbe infatti rifiutato la proposta di partecipare come concorrente a Ballando con le Stelle, nonostante un’offerta economica particolarmente importante. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Diletta Leotta doveva essere il colpo del cast

L’intenzione di Milly Carlucci e della Rai sarebbe stata quella di tenere Diletta Leotta come grande sorpresa finale della nuova edizione. Per convincerla a scendere sulla pista da ballo sarebbe stato messo a disposizione un budget di primo piano.

La risposta, dopo un periodo di riflessione, sarebbe stata però negativa. Una decisione che non necessariamente chiude definitivamente la porta alla trasmissione: il cast non è ancora completo e, secondo le indiscrezioni, ci sarebbero due nomi ancora in bilico e un altro concorrente da svelare.

Non è quindi escluso che Milly Carlucci possa tentare un ultimo rilancio in extremis per convincere la conduttrice.

Dietro il no gli impegni familiari?

Alla base della decisione di Diletta Leotta potrebbero esserci soprattutto motivazioni personali e organizzative. Partecipare a Ballando con le Stelle significa infatti affrontare settimane di allenamenti intensi e prove quotidiane, oltre agli appuntamenti televisivi del sabato sera.

Un impegno particolarmente gravoso per la conduttrice, che deve già conciliare l’attività professionale con la famiglia e che solo pochi mesi fa è diventata mamma per la seconda volta di Leonardo, arrivato dopo la primogenita Aria.