Belen Rodriguez rompe il silenzio su Fabrizio Corona: «Arriverà una bella denuncia, dovrà pagare»

Belen Rodriguez rompe il silenzio e risponde pubblicamente a Fabrizio Corona. Dopo le insinuazioni lanciate dall’ex re dei paparazzi nell’ultima puntata di Falsissimo, la showgirl argentina ha scelto Instagram per replicare alle affermazioni che la riguardano, annunciando anche l’intenzione di procedere per vie legali.

Nelle ultime ore Belen ha pubblicato un carosello di immagini che alterna momenti trascorsi con la famiglia ad altri scatti interpretati da diversi follower come una risposta indiretta al clamore sollevato dalle parole del suo ex fidanzato.

«Le cattiverie non mi toccano»

Numerosi i messaggi di sostegno comparsi sotto il post. Belen ha deciso di rispondere personalmente ad alcuni utenti, mostrando serenità ma anche fermezza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A chi ha sottolineato quanto la sua sia «una bella famiglia unita», la Rodriguez ha replicato: «Siamo sempre stati uniti e fortunati e lo saremo sempre».

Poi, rispondendo a chi le parlava di una luce ritrovata, ha spiegato: «Non mi toccano le cattiverie. Ci posso stare male perché la cattiveria gratuita, per loro monetizzata, può far male per qualche ora».

L'affondo contro Corona: «Non bisogna mai credergli»

I toni si sono fatti più duri quando la conversazione si è spostata direttamente su Fabrizio Corona. Belen ha invitato i follower a non dare credito alle sue affermazioni e, alla domanda su quale sarebbe il motivo di quanto sta accadendo, ha risposto con una sola parola: «Soldi».

La showgirl ha inoltre spiegato perché non abbia deciso di chiudere o limitare i commenti sul proprio profilo: «Male non fare, paura non avere». Poi ha contestato la possibilità di lanciare pubblicamente accuse senza prove: «Non si possono dire cose a vanvera, sono cose gravi. Pagherà nelle sedi opportune».

Belen ha anche sostenuto di non essersi mai confidata con Corona sulle vicende tirate in ballo dall'ex compagno.

«Gli arriverà una bella denuncia»

A un follower che le suggeriva una reazione ancora più dura, la Rodriguez ha chiarito di non augurare il male a nessuno, annunciando però un'azione legale: «Gli arriverà una bella denuncia e dovrà pagare. Quindi quello che ha monetizzato con eresie dovrà darmelo indietro. Easy».

Parole che lasciano intendere come la vicenda potrebbe ora spostarsi dai social alle sedi giudiziarie.

Il messaggio di Gaetano Fidanzati

Intanto, almeno sui social, la relazione con Gaetano sembra non essere stata scalfita dal clamore di queste ore. Belen ha infatti ricondiviso una sua storia contenente una frase significativa: «Goditi le persone che ti fanno stare bene».

Un messaggio arrivato proprio mentre la showgirl affronta l'ennesima tempesta mediatica e che appare come una dichiarazione di vicinanza nel momento più acceso della polemica.