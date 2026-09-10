Temptation Island, Danilo e Giulia escono allo scoperto? Quei dettagli social che non sfuggono ai fan

La storia tra Francesca Coppola e Danilo D’Angelo sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. La conferma è arrivata durante la prima puntata di Temptation Island e poi… e poi…, andata in onda lunedì scorso, quando i due hanno raccontato come sono andate le cose dopo la conclusione del programma.

Francesca e Danilo hanno confermato la fine della loro relazione e, nel frattempo, entrambi sembrerebbero aver voltato pagina. Secondo alcuni rumor, Francesca starebbe frequentando Graziano Lombardo, mentre per Danilo sarebbe tornata prepotentemente in scena Giulia Colacchi, la tentatrice con la quale si era creato un feeling già durante Temptation Island.

Francesca e Danilo cancellano le foto insieme

A certificare ulteriormente la rottura sono arrivate anche alcune mosse sui social. Entrambi hanno eliminato dai propri profili le fotografie che li ritraevano insieme. Danilo avrebbe cancellato anche la raccolta di storie in evidenza dedicata alla coppia, mentre Francesca l'avrebbe ancora mantenuta. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Segnali che sembrano confermare come, almeno per il momento, non ci siano margini per un ritorno di fiamma.

Danilo e Giulia, il rapporto diventa più serio?

L'attenzione dei fan si è quindi spostata sul rapporto tra Danilo D'Angelo e Giulia Colacchi. I due si erano già baciati durante il programma, ma una volta terminata l'esperienza televisiva le loro strade sembravano essersi separate.

Giulia aveva infatti iniziato a frequentare Gabriele Govoni, altro ex fidanzato protagonista di Temptation Island. Una conoscenza che, però, sarebbe durata poco. Successivamente la tentatrice sarebbe stata vista nuovamente in atteggiamenti complici con Danilo.

Lo spazzolino e quell'abbraccio: gli indizi di Giulia

Nelle ultime ore sono state soprattutto alcune storie pubblicate da Giulia Colacchi ad alimentare le indiscrezioni.

In una di queste la ragazza mostra uno spazzolino elettrico Oral-B accompagnato dalla frase «Stessa routine». Un dettaglio che i follower hanno immediatamente collegato a Danilo, che in passato ha pubblicizzato proprio il marchio sui propri canali social.

Ma c'è anche un altro particolare che ha attirato l'attenzione. In un'altra storia Giulia appare stretta in un abbraccio con un uomo del quale non viene mostrato il volto. Nell'immagine, però, si intravede un orecchino che secondo molti sarebbe proprio quello indossato abitualmente da Danilo D'Angelo.

Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per ora, ma gli indizi social sembrano raccontare di una frequentazione che starebbe diventando sempre più importante. E dopo la definitiva separazione da Francesca, per Danilo potrebbe essere iniziato un nuovo capitolo sentimentale proprio con la tentatrice conosciuta a Temptation Island.