Uomini e Donne, è finita tra Chiara Pompei e Simone Florian: accuse e frecciate sui social

È giunta al capolinea dopo appena poche settimane la storia d’amore tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne Chiara Pompei e Simone Florian.

Solo pochi giorni fa l’ex tronista e l’ex corteggiatore apparivano innamorati e affiatati, tra dediche, fotografie e tenere dichiarazioni condivise sui social. Adesso, invece, proprio Instagram è diventato il luogo in cui entrambi hanno raccontato, seppure con versioni e sfumature differenti, la fine della loro relazione.

Chiara Pompei: «Un’altra volta tradita»

A rompere per prima il silenzio era stata Chiara Pompei, che attraverso alcune storie Instagram aveva manifestato tutta la propria amarezza, parlando apertamente di una nuova delusione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Un’altra grande delusione. Un’altra volta tradita. Un’altra volta in cui qualcuno si è approfittato della mia fiducia», aveva scritto l’ex tronista, spiegando di essersi sentita coinvolta in situazioni e dichiarazioni che, a suo dire, non le appartenevano.

Chiara aveva poi raccontato quanto fosse stato doloroso vedere la fiducia concessa a una persona trasformarsi, secondo la sua versione, in qualcosa capace di ferirla.

«L’amore non l’ho perso. Perché l’amore ero io. E sono ancora io», aveva concluso.

Ma nel suo sfogo era arrivata anche una precisazione più netta: «Se vi ha scritto dicendo che io ero lì, sappiate che era una bugia. Io non ero consenziente e non avevo dato il mio consenso. Non permetterò che vengano messe in bocca mia parole o intenzioni che non mi appartengono».

La replica di Simone Florian

Nelle ultime ore anche Simone Florian ha deciso di intervenire pubblicamente.

L’ex corteggiatore ha inizialmente pubblicato una sua fotografia accompagnata da una frase che sembrava già sintetizzare il suo stato d’animo: «Ripartire da me è sempre stata la mia forza più grande».

Successivamente, nelle storie Instagram, ha condiviso un messaggio sulla difficoltà di cambiare chi non comprende di aver ferito un'altra persona: «Non è una questione di carattere, è mancanza di sensibilità. E la sensibilità è un dono. Non si impara».

«Esco a testa alta»

Simone ha poi affidato ai social parole ancora più esplicite, sottolineando di non voler alimentare polemiche sulla rottura.

«Esco da uomo, a testa alta, da signore quale sono», ha scritto, sostenendo che parlare ulteriormente o alimentare l'odio significherebbe abbassarsi a un livello che non gli appartiene.

Florian ha inoltre respinto l'idea che i suoi interventi possano essere finalizzati a ottenere visibilità: «Tanti di voi possono pensare che io voglia cercare hype. E credetemi, se così fosse potrei scrivere un libro».

L'ex corteggiatore sostiene invece di avere scelto «il silenzio abbinato al dolore» per tutelare e rispettare una persona per la quale afferma di aver provato un sentimento importante.

Una storia finita tra delusione e recriminazioni

Si chiude così, almeno per il momento, una relazione nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e proseguita sui social, dove Chiara e Simone erano apparsi fino a pochissimo tempo fa felici e complici.

Ora le loro strade sembrano essersi definitivamente separate. Lei racconta la delusione per una fiducia che ritiene tradita; lui rivendica il proprio comportamento e sceglie di «ripartire da sé».

Due versioni diverse di una rottura arrivata decisamente prima di quanto i loro follower potessero immaginare.