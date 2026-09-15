Uomini e Donne, Alessandra Mussolini sceglie Gemma Galgani e sfida Tina Cipollari: «A me piace, e allora?»

Uomini e Donne si prepara a tornare in televisione da lunedì 21 settembre con una novità destinata a far discutere: l'arrivo di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Mussolini approda dunque nel dating show condotto da Maria De Filippi, pronta a commentare le vicende sentimentali dei protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

La proposta di Maria De Filippi

A raccontare come sia nata la nuova avventura televisiva è stata la stessa Alessandra Mussolini. L'idea sarebbe arrivata proprio dopo la sua partecipazione al reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Maria De Filippi, dopo averla vista all'opera al GF Vip, avrebbe deciso di incontrarla e proporle direttamente di entrare nel programma come opinionista. Una proposta che Mussolini ha accolto con entusiasmo, definendo Uomini e Donne un programma molto importante e l'invito particolarmente lusinghiero.

Alessandra Mussolini non vuole fare sconti a nessuno

Chi conosce il suo carattere sa che difficilmente resterà in silenzio davanti alle dinamiche che si svilupperanno nello studio.

La nuova opinionista ha infatti anticipato di non avere intenzione di trattenersi quando avrà qualcosa da dire, precisando però di non voler partire con simpatie o antipatie prestabilite.

Il suo obiettivo sarà osservare ciò che accade e formarsi un'opinione di volta in volta, indipendentemente dal fatto che davanti a lei ci sia una dama o un cavaliere.

Gemma Galgani è già la sua preferita

Una simpatia, tuttavia, sembra essere già nata. Alessandra Mussolini ha ammesso di apprezzare Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche e più discusse del Trono Over.

Una preferenza che potrebbe creare qualche vivace confronto con Tina Cipollari, da anni protagonista di accesi scontri proprio con Gemma.

Mussolini, però, non sembra preoccuparsene. Anzi, ritiene che avere opinioni differenti possa rappresentare un valore aggiunto per la trasmissione, offrendo al pubblico punti di vista diversi sui protagonisti.

Ha anche lasciato intendere di aver già individuato qualcuno che potrebbe risultarle meno simpatico, senza però rivelarne l'identità per non anticipare ciò che accadrà nelle nuove puntate.

Meglio il Trono Over del Classico

Tra Trono Over e Trono Classico, Alessandra Mussolini non nasconde la propria preferenza per dame e cavalieri più maturi.

Secondo la nuova opinionista, i protagonisti dell'Over riescono spesso a regalare racconti e riflessioni più interessanti, mentre i ragazzi più giovani sarebbero maggiormente inclini a inseguire l'idea dell'“anima perfetta”, mostrando una certa ingenuità nei rapporti sentimentali.

«Uomini e Donne racconta la vita quotidiana»

Alla base dell'entusiasmo di Mussolini c'è anche il modo in cui considera il programma di Maria De Filippi.

Per lei Uomini e Donne non è soltanto un dating show, ma una trasmissione capace di mettere in scena dinamiche che appartengono alla vita di tutti i giorni: incomprensioni, gelosie, sentimenti, difficoltà di comunicazione e bisogno di confrontarsi.

Particolare attenzione anche al rapporto tra tecnologia e relazioni. Secondo Mussolini, oggi il cellulare rischia sempre più spesso di creare distanza nelle coppie, con persone che condividono lo stesso tavolo ma finiscono per guardare lo schermo anziché parlarsi e guardarsi negli occhi.

Con queste premesse, il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne promette di portare nuovi confronti e, soprattutto, qualche inevitabile scintilla.