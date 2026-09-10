Uomini e Donne, Alessandra Mussolini avverte Tina Cipollari: «Se devo attaccare, attacco»

Novità nello studio di Uomini e Donne. Nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi arriva Alessandra Mussolini, pronta a ricoprire il ruolo di opinionista accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Mussolini si prepara dunque a una nuova avventura televisiva. E il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne non è passato inosservato: look appariscente, carattere deciso e la promessa di non limitarsi a osservare quanto accade tra dame e cavalieri.

La simpatia per Gemma Galgani

In un'intervista al settimanale Chi, Alessandra Mussolini ha già rivelato di avere una preferenza tra i protagonisti del programma. Si tratta di Gemma Galgani, storica dama del Trono Over e spesso al centro degli scontri con Tina Cipollari. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Gemma per ora mi è molto simpatica. Ha gli occhi buoni», ha spiegato Mussolini, mostrando di non preoccuparsi troppo della possibile reazione di Tina.

E proprio la presenza di due personalità così forti come Mussolini e Cipollari potrebbe diventare uno degli elementi più vivaci della nuova stagione.

«Se io e Tina saremo in disaccordo sarà positivo»

La nuova opinionista non teme eventuali discussioni con Tina Cipollari. Anzi, considera la diversità di opinioni un elemento capace di rendere più interessante il programma.

«Non c'è nessuna gara. Se avremo punti di vista diametralmente opposti, sarà soltanto positivo», ha spiegato, sottolineando di voler cercare di capire se i protagonisti siano sinceri oppure stiano recitando un ruolo davanti alle telecamere.

Mussolini chiarisce però di non essere arrivata nello studio con l'obiettivo di provocare litigi. Allo stesso tempo, non intende rinunciare alla propria spontaneità: «Se devo attaccare, attacco. Non posso trattenermi».

Mussolini “investigatrice dei sentimenti”

C'è poi un'altra novità. Durante i tradizionali balli in studio, quando gli altri opinionisti spesso approfittano per concedersi una pausa, Alessandra Mussolini ha intenzione di restare al suo posto e osservare attentamente dame e cavalieri.

Vuole capire chi sceglie chi, gli sguardi, gli atteggiamenti e gli eventuali cambi di interesse. Dettagli che potrebbero poi diventare materia di discussione una volta terminata la musica.

«Mi piace sgamarti», ha sintetizzato la nuova opinionista, definendosi istintiva e pronta a trasformarsi in una sorta di “investigatrice dei sentimenti”.

Con il suo ingresso, dunque, gli equilibri dello studio di Uomini e Donne potrebbero cambiare. E la possibile alleanza con Gemma Galgani, contrapposta alla storica ironia di Tina Cipollari, promette già scintille.