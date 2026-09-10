Uomini e Donne, Alessandra Mussolini spiazza Maria De Filippi: «Le ho chiesto di fare la tronista, mi ha detto di no»

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara ad accogliere una delle novità più curiose degli ultimi anni: l'arrivo di Alessandra Mussolini nel ruolo di opinionista. Una presenza destinata a modificare gli equilibri dello studio e, soprattutto, ad affiancare Tina Cipollari e Gianni Sperti nei commenti sulle vicende del Trono Over e del Trono Classico.

Mussolini non sembra infatti intenzionata a ricoprire un ruolo di secondo piano. Con il suo carattere diretto e la propensione a intervenire senza troppi filtri, potrebbe diventare immediatamente una delle protagoniste della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La simpatia per Gemma Galgani

Un primo elemento che potrebbe accendere il confronto in studio riguarda Gemma Galgani. In un'intervista a Tv Sorrisi & Canzoni, Alessandra Mussolini ha infatti rivelato di apprezzare la storica dama torinese. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Una posizione praticamente opposta a quella di Tina Cipollari, che da anni è protagonista di continui scontri con Gemma. Proprio questa differenza di vedute potrebbe creare una nuova dinamica tra le due opinioniste e regalare momenti particolarmente vivaci al pubblico.

Mussolini si è definita un'opinionista curiosa e anche un po' "pettegola", sottolineando di sentirsi libera di esprimere ciò che pensa. Le prime puntate della nuova stagione sono già state registrate e il suo debutto consentirà di capire quale sarà realmente il rapporto con Tina.

La telefonata di Maria De Filippi e la proposta a sorpresa

Alessandra Mussolini ha raccontato anche un curioso retroscena sulla telefonata ricevuta da Maria De Filippi.

Quando la conduttrice le ha proposto di entrare nel programma come opinionista, Mussolini ha rilanciato con una richiesta decisamente inattesa: diventare tronista.

«Le ho chiesto: "Maria, ma non posso fare la tronista?"», ha raccontato, spiegando che le sarebbe piaciuto entrare direttamente nelle dinamiche sentimentali della trasmissione anziché limitarsi a commentarle.

La risposta di Maria De Filippi, però, è stata inevitabile: per sedersi sul trono bisogna essere sentimentalmente liberi, mentre Alessandra Mussolini è sposata.

Neppure il tentativo di ottenere un trono speciale, magari soltanto «per una serata o due», è riuscito a convincere la padrona di casa.

La reazione del marito

La curiosità più divertente riguarda però la famiglia. Quando Mussolini ha annunciato che avrebbe partecipato a Uomini e Donne, i suoi familiari hanno immediatamente pensato che potesse essere stata scelta come tronista.

Persino suo marito avrebbe reagito allo stesso modo.

«A quel punto mi sono detta: ma si vogliono liberare di me?», ha scherzato Mussolini, ricordando come i familiari avessero vissuto tranquillamente anche la sua precedente esperienza nella Casa del Grande Fratello.

Tina-Mussolini, nasce una nuova coppia televisiva?

L'arrivo di Alessandra Mussolini potrebbe dunque rappresentare molto più di un semplice cambio nella squadra degli opinionisti. Il suo carattere, la simpatia dichiarata per Gemma e la voglia di intervenire nelle discussioni sembrano creare tutte le condizioni per un confronto serrato con Tina Cipollari.

E proprio il possibile dualismo tra le due potrebbe diventare una delle principali attrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne.