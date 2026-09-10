Uomini e Donne, Cristiana e Giovanni vicini durante l'estate: Ernesto rompe il silenzio e svela un retroscena

Il passato sentimentale di Cristiana Anania torna al centro delle indiscrezioni legate a Uomini e Donne. Questa volta a far discutere è Giovanni, che durante l'estate avrebbe avuto una particolare vicinanza con l'ex tronista. Una frequentazione sulla quale le versioni sembrano però divergere e che ha provocato la reazione di Ernesto Passaro, ex compagno di Cristiana.

A riportare le prime segnalazioni sono stati Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni. Stando alle indiscrezioni raccolte dai due esperti di gossip, Giovanni avrebbe mostrato un interesse piuttosto evidente nei confronti di Cristiana, arrivando a confidare agli amici il proprio coinvolgimento.

Dall'altra parte, però, la situazione sarebbe stata vissuta diversamente. Cristiana avrebbe interpretato quella vicinanza esclusivamente come un rapporto di amicizia. Proprio per questo motivo non avrebbe avuto problemi a mostrarsi insieme a Giovanni né avrebbe sentito la necessità di tenere nascosti i loro incontri. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le indiscrezioni arrivano a Ernesto Passaro

La notizia non ha lasciato indifferente Ernesto Passaro. L'ex fidanzato ha affidato inizialmente a Instagram una serie di considerazioni molto dure, senza risparmiare frecciate nei confronti della sua precedente relazione.

Secondo Ernesto, ci sarebbe chi sarebbe disposto ad alimentare continuamente il clamore mediatico pur di restare al centro dell'attenzione. Una situazione che, a suo dire, gli avrebbe dato un'ulteriore conferma sulla bontà della decisione di interrompere il rapporto con Cristiana.

Passaro ha spiegato di non provare rancore e di preferire ormai restare distante da quelle dinamiche, rivendicando la serenità ritrovata dopo la rottura.

Tra le sue parole, però, una frase ha attirato particolarmente l'attenzione: «Piano piano le persone si rivelano per ciò che sono».

Il messaggio privato inviato a Daria Restaino

Poco dopo è arrivato un nuovo intervento. Ernesto ha infatti contattato Daria Restaino, che ha successivamente pubblicato nelle sue storie Instagram lo screenshot del messaggio ricevuto.

Ed è proprio nella conversazione con l'esperta di gossip che Passaro entra maggiormente nel merito della questione.

Ernesto premette di credere che tra un uomo e una donna possa esserci tranquillamente amicizia, ma collega le nuove indiscrezioni a quanto accaduto nel periodo della sua separazione da Cristiana.

A suo dire, mentre pubblicamente circolavano notizie che avrebbero danneggiato la sua immagine – alcune delle quali vengono definite da Passaro «fake news» – la sua ex avrebbe nel frattempo avuto contatti e frequentazioni con altre persone.

Nel messaggio compare prima il nome di Federico e successivamente quello di Giovanni.

Il retroscena dell'Isola delle Femmine

C'è poi un passaggio ancora più preciso. Ernesto sostiene che Cristiana e Giovanni sarebbero stati visti insieme all'Isola delle Femmine, località siciliana in provincia di Palermo.

Ed è proprio il luogo dell'incontro a suscitare le perplessità dell'ex fidanzato. Pur ribadendo di credere nell'amicizia tra persone di sesso diverso, Passaro lascia intendere che, dal suo punto di vista, il contesto scelto dai due non sarebbe quello che normalmente associerebbe alla nascita di un semplice rapporto amichevole.

Il ragionamento di Ernesto è chiaro: per conoscere qualcuno come amico, lui avrebbe scelto più facilmente un bar piuttosto che trascorrere del tempo al mare in una località del genere.

Si tratta comunque della valutazione personale di Passaro. Le segnalazioni sulla vicinanza estiva tra Cristiana e Giovanni, infatti, non consentono al momento di stabilire che tra i due ci sia stato qualcosa che sia andato oltre l'amicizia.

Ernesto torna anche sulla rottura con Cristiana

Le nuove indiscrezioni sembrano soprattutto aver riaperto in Ernesto alcune questioni legate alla fine della relazione.

Passaro sostiene che quanto sta emergendo oggi permetterebbe di leggere diversamente alcuni avvenimenti del passato e si dice soddisfatto del fatto che nuovi particolari stiano venendo alla luce.

Il suo messaggio a Daria Restaino si chiude infatti con una considerazione inequivocabile: «Alla fine, con il tempo, le cose vengono fuori e si riesce a capire davvero tutto».

Una presa di posizione che inevitabilmente alimenta ulteriormente il gossip. Da una parte ci sono le indiscrezioni secondo cui Giovanni sarebbe stato realmente interessato a Cristiana; dall'altra, la versione secondo cui lei avrebbe considerato quel rapporto soltanto un'amicizia. Nel mezzo c'è Ernesto Passaro, che interpreta quanto emerso come una conferma dei dubbi maturati dopo la fine della loro storia.

Ora l'attenzione si sposta inevitabilmente su Cristiana e Giovanni. Saranno loro, qualora decidessero di intervenire, a poter chiarire se quella trascorsa insieme sia stata soltanto un'estate tra amici oppure se dietro quella vicinanza ci sia stato qualcosa di più.