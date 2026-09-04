Ernesto Passaro e Grazia Kendi, cosa c'è davvero tra loro? Lui rompe il silenzio

Un'amicizia nata quando entrambi erano sentimentalmente impegnati e diventata ancora più forte dopo due rotture tutt'altro che indolori. Ernesto Passaro e Grazia Kendi continuano ad attirare l'attenzione dei fan di Uomini e Donne e del Grande Fratello.

La loro vicinanza, le dediche pubblicate sui social e soprattutto le parole molto affettuose che si sono scambiati hanno inevitabilmente alimentato le voci su un possibile sentimento che andasse oltre l'amicizia.

A fare chiarezza, però, è stato proprio Ernesto, che nelle ultime ore ha voluto mettere un punto alle indiscrezioni: Grazia per lui è una persona speciale, ma non c'è alcuna storia d'amore. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tutto iniziò quando Ernesto e Grazia erano ancora fidanzati

Il rapporto tra i due nasce in una situazione completamente diversa da quella attuale. Ernesto Passaro era fidanzato con Cristiana Anania, che lo aveva scelto al termine del suo percorso a Uomini e Donne, mentre Grazia Kendi viveva la sua relazione con Mattia Scudieri, conosciuto durante l'esperienza al Grande Fratello.

Le due coppie avevano iniziato a frequentarsi e proprio in quel periodo erano nati diversi rapporti di amicizia. Particolarmente forte sembrava inizialmente quello tra Cristiana e Grazia, che sui social non avevano nascosto la reciproca simpatia e il grande affetto.

Poi, nel giro di pochi mesi, lo scenario è completamente cambiato.

Ernesto e Cristiana, dalla scelta e dalla convivenza alla separazione

La storia tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro era partita con il piede sull'acceleratore. Dopo la scelta a Uomini e Donne, i due avevano parlato di convivenza, mostrato il tatuaggio fatto insieme e, ospiti a Verissimo, Ernesto aveva anche regalato un anello alla fidanzata.

Poi qualcosa si è rotto.

A maggio Cristiana ha ufficializzato la separazione, spiegando che quando due persone comprendono di non essere destinate a stare insieme devono necessariamente prendere strade differenti. La rottura, però, non è stata priva di sofferenza.

Successivamente l'ex tronista ha spiegato che alla base della fine della relazione c'erano soprattutto forti divergenze caratteriali e l'incapacità di entrambi di trovare quei compromessi necessari per continuare a stare insieme. «Bisogna andare avanti», aveva spiegato Cristiana, pur ammettendo di continuare a voler bene a Ernesto.

Grazia e Mattia, un addio ancora più tormentato

Se la separazione tra Ernesto e Cristiana aveva lasciato amarezza, quella tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri ha avuto strascichi ancora più evidenti.

La rottura è stata ufficializzata all'inizio di agosto. Mattia aveva raccontato che i due si erano presi un periodo di distanza per capire se fosse possibile risolvere i problemi della coppia, arrivando infine alla decisione di percorrere strade diverse.

Molto più dolorose erano state le parole di Grazia: l'ex gieffina aveva confessato di aver sofferto profondamente perché pensava di avere trovato finalmente «un amore vero e duraturo». Allo stesso tempo aveva escluso esplicitamente che alla base della separazione ci fosse un tradimento di Mattia, parlando invece di questioni «molto più profonde e complesse».

Nei giorni successivi i toni si sono ulteriormente accesi. Grazia, senza nominare direttamente Mattia, ha pubblicato un durissimo sfogo nel quale ha raccontato di essersi sentita «usata, consumata e logorata», mentre Scudieri ha successivamente respinto le accuse e le insinuazioni sul suo conto.

Il 26 agosto lo stesso Mattia ha fornito una dettagliata ricostruzione della separazione, sostenendo che la relazione con Grazia fosse in realtà terminata già nei primi giorni di luglio e negando ancora una volta qualsiasi tradimento.

Grazia ed Ernesto, il sostegno reciproco nei momenti più difficili

Ed è proprio durante queste due crisi sentimentali che l'amicizia tra Grazia ed Ernesto sembra essersi consolidata.

Lo scorso agosto Grazia aveva dedicato all'amico parole particolarmente intense, raccontando che Ernesto le era stato accanto anche quando lo chiamava nel cuore della notte e quando il peso di ciò che stava vivendo diventava troppo difficile da sostenere da sola.

«In questi mesi ho avuto bisogno di te più di quanto forse tu possa immaginare», aveva scritto l'ex gieffina.

La risposta di Passaro era stata altrettanto affettuosa. Ernesto aveva definito Grazia una di quelle persone che, quasi senza rendersene conto, «finiscono per diventare casa», promettendole di esserci indipendentemente dalle strade che avrebbero preso in futuro.

Parole che, inevitabilmente, avevano acceso il gossip.

Ernesto spegne il gossip: «Non vedrò mai Grazia in modo diverso»

Adesso Passaro ha deciso di intervenire proprio sulle interpretazioni nate intorno alla loro vicinanza.

L'ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato che l'amicizia con Grazia è nata in un periodo particolarmente complicato per entrambi e che oggi considera l'ex gieffina una persona davvero speciale.

Ma ha anche tracciato un confine molto netto.

«Non ho mai visto e non vedrò mai Grazia in modo diverso. Per me è e resterà soltanto un'amica, una persona a cui tengo profondamente», ha precisato Ernesto.

Passaro parla di un rapporto fondato su stima, rispetto, lealtà e affetto, sottolineando come non necessariamente dietro una forte amicizia tra un uomo e una donna debba nascondersi un sentimento romantico.

Almeno per il momento, dunque, nessun nuovo amore all'orizzonte.