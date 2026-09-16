Grande Fratello Vip, Francesca Manzini torna nella Casa: svelato il suo nuovo ruolo

Francesca Manzini torna al Grande Fratello Vip. A pochi mesi dalla sua esperienza da concorrente, l’imitatrice e conduttrice è pronta a varcare nuovamente la porta della Casa più spiata d’Italia. Questa volta, però, non farà parte del cast dei gieffini.

Il ritorno della Manzini è legato alla partenza della nuova edizione del reality di Canale 5 e, in particolare, a una missione che coinvolgerà alcuni dei protagonisti già entrati nella Casa.

Francesca Manzini torna al GF Vip

Nel corso dell’Open House del 15 settembre, Cesara Buonamici ha svelato la sorpresa riservata ai primi concorrenti: Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ad attenderli c'è proprio Francesca Manzini, chiamata a trascorrere con loro circa 48 ore e a prepararli per una coreografia che dovrebbe essere protagonista dell'apertura della prima puntata del Grande Fratello Vip, in programma giovedì 17 settembre.

Un ritorno particolare, dunque, per la Manzini, che conosce molto bene le dinamiche del reality dopo averle vissute personalmente.

Non sarà una concorrente

La presenza di Francesca Manzini aveva alimentato nelle ultime ore qualche interrogativo tra gli appassionati del programma. Il suo nome, tuttavia, non figura nel cast ufficiale dei concorrenti della nuova edizione.

Il suo sarà quindi un ingresso con un ruolo diverso: quello di ospite speciale, con il compito di preparare i primi gieffini alla coreografia prevista per il debutto televisivo.

Una partecipazione che conferma comunque il legame tra la Manzini e il Grande Fratello Vip dopo la precedente esperienza nella Casa.

L'attesa per la prima puntata

L'ingresso della Manzini rappresenta una delle prime sorprese messe in campo in vista del debutto della nuova edizione. La sua presenza potrebbe inoltre regalare momenti divertenti, considerata la capacità dell'imitatrice di giocare con i personaggi televisivi e di creare situazioni ironiche.

Per scoprire il risultato delle 48 ore di “allenamento” bisognerà attendere la prima puntata del 17 settembre, quando i concorrenti dovrebbero mostrare al pubblico la coreografia preparata insieme a Francesca Manzini.