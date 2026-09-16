Grande Fratello Vip, Ilary Blasi svela il retroscena su Cesara e Selvaggia: «Prima della puntata non ci vediamo mai»

La nona edizione del Grande Fratello Vip è partita e, insieme ai concorrenti entrati nella Casa, sotto i riflettori c'è anche il trio tutto al femminile formato da Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Conduttrice e opinioniste hanno raccontato al settimanale Chi il rapporto nato dietro le quinte e durante le lunghe dirette del reality.

Ilary Blasi: «Siamo complici»

Ilary Blasi sembra particolarmente soddisfatta dell'intesa raggiunta con le due opinioniste e spiega di non aver avuto bisogno di particolari strategie per trovare il giusto equilibrio: «Mi sono trovata benissimo. Non sto tanto a studiare le persone, per me l'importante è creare armonia e fare squadra. Loro sono molto carine, si sono prestate al gioco, si sono messe a disposizione anche nella presa in giro. Siamo complici».

Una sintonia che nasce soprattutto davanti alle telecamere. La conduttrice rivela infatti che le tre non hanno l'abitudine di incontrarsi prima delle puntate: «Non ci incontriamo mai prima della puntata, magari ci scriviamo durante la settimana, ma, alla fine, si svolge tutto lì, in quelle quattro ore. Mi piace coinvolgere Selvaggia e Cesara, so che mi posso appoggiare a loro e sono sempre pronte». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

E se nella Casa non mancano personalità decisamente esuberanti, da Alex Belli a Guendalina Tavassi, passando per Marina La Rosa, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro, per Ilary non sembra essere affatto un problema. Anzi: «A me i matti piacciono, se non sono pazzi non li voglio. Perché alla fine, tutto sommato, mi sa che sono matta pure io».

Cesara Buonamici promuove il trio

Positivo anche il giudizio di Cesara Buonamici, che sottolinea come la formula stia funzionando: «Direi bene e così credo che lo pensino sia l'azienda che il pubblico, se è stata riproposta questa "terna arbitrale". Si lavora bene con loro». La giornalista descrive poi le caratteristiche delle sue compagne di viaggio: «Ilary mette la sua bravura in modo leggero e allegro, ma avendo saldo il polso del programma, mentre Selvaggia usa con maestria l'ironia e l'acume che danno tanto brio agli interventi».

Selvaggia Lucarelli: «Tre donne che giocano in squadra è bello»

A non rinunciare all'ironia è naturalmente Selvaggia Lucarelli, che scherza subito sulla conduttrice: «Intanto ho fatto bene a non sposarmi quest'anno perché fra Ilary, Dua Lipa, Aurora Ramazzotti c'era molto affollamento». Poi il ritratto di Blasi diventa più personale: «Ilary è come la vedete, una persona brillante, autoironica. Secondo me non ha divorziato solo da Totti, ma anche da tutta una serie di vincoli di rappresentanza che aveva, ed è diventata un po' la moglie di se stessa».

E su Cesara Buonamici rivela: «Cesara, invece, mi ha detto: "Quest'anno sarò ancora più cattiva". Mi sa che a un certo punto dovrò fare la buona, altrimenti più che il Grande Fratello sarà "le grandi sorellastre". Saranno tutti terrorizzati all'idea di beccarsi l'opinione di Cesara. Si sta divertendo molto».

Lucarelli si sofferma infine sulla scelta di affidare il racconto del reality a tre donne, parlando di una sorta di «gineceo leggero» capace, quando necessario, di affrontare anche argomenti più profondi: «Penso che intanto le donne sappiano capire meglio la psicologia dei personaggi e siano più brave nell'analizzare i rivoli caratteriali e le dinamiche relazionali». E conclude: «Vedere tre donne che giocano in squadra è comunque bello».

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 9 e con il trio formato da Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli è per giovedì sera.