Stefano De Martino al concerto di Emma Marrone: l'avvistamento accende le ipotesi su Sanremo

Un volto decisamente conosciuto non è sfuggito agli occhi del pubblico durante il concerto milanese di Emma Marrone. Tra gli spettatori che hanno assistito allo show della cantante all’Ippodromo Snai di San Siro c’era infatti anche Stefano De Martino, accompagnato dalla sorella.

Il conduttore è stato riconosciuto mentre si godeva lo spettacolo e ballava sulle note dei brani dell’artista salentina. Una presenza che ha immediatamente fatto il giro dei social, soprattutto per il passato sentimentale che lega i due protagonisti.

Una relazione ormai lontana

Emma Marrone e Stefano De Martino sono stati una coppia dal 2009 al 2012, quando entrambi erano tra i giovani volti più popolari usciti dalla scuola di Amici. La loro separazione ebbe allora una forte eco mediatica, anche per la successiva relazione del ballerino con Belén Rodriguez. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Da quel momento sono trascorsi molti anni e i rapporti tra Emma e Stefano sembrano essersi progressivamente rasserenati. Nessun segnale, dunque, permette di collegare la presenza del conduttore al concerto a un riavvicinamento sentimentale.

L’avvistamento accende il toto-Sanremo

A incuriosire maggiormente, però, è un'altra lettura che sta circolando tra i fan. Con De Martino indicato come protagonista della prossima edizione di Sanremo, qualcuno ha collegato la sua presenza al live alla possibilità di vedere Emma nuovamente sul palco dell'Ariston.

Un'ipotesi suggestiva, ma che al momento non trova alcuna conferma ufficiale. La composizione del cast dei cantanti in gara sarà resa nota più avanti e la partecipazione di Emma resta, allo stato attuale, soltanto una supposizione.

Rimane quindi un dato: De Martino ha scelto di trascorrere la serata assistendo allo spettacolo della sua ex compagna. Un gesto che testimonia quanto il tempo abbia cambiato il loro rapporto e che, inevitabilmente, è bastato per scatenare curiosità e indiscrezioni sul web.