Grande Fratello, Jessica Morlacchi annuncia la rottura con Giovanni Cioffi: «È finita per motivazioni molto gravi»

È già arrivata ai titoli di coda la storia d'amore tra Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi. Ad annunciare la fine della relazione è stata proprio la vincitrice del Grande Fratello, con un messaggio pubblicato nelle sue Instagram Stories.

Poche parole, ma dal tono decisamente netto. Jessica ha comunicato che la relazione sentimentale si è conclusa, facendo riferimento a ragioni particolarmente serie e chiedendo ai follower di non insistere per conoscere i dettagli.

L'annuncio di Jessica Morlacchi

«La mia relazione sentimentale si è conclusa per motivazioni molto gravi. Ne parleremo nelle sedi pertinenti», ha scritto la cantante. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Poi la richiesta rivolta a chi la segue: «Vi chiedo per favore di smettere di chiedere le motivazioni».

Jessica, dunque, al momento non ha spiegato cosa sia accaduto e proprio il riferimento alle «sedi pertinenti» impone cautela nell'interpretare le sue parole. Non ci sono, allo stato, elementi per stabilire a cosa si riferisca.

Solo poche settimane fa si parlava di convivenza

Una rottura che arriva decisamente a sorpresa. Appena poche settimane fa il rapporto tra Jessica e Giovanni sembrava procedere a gonfie vele.

Lo scorso 25 agosto avevamo raccontato su TorreSette le dichiarazioni di Cioffi, ex cavaliere di Uomini e Donne, che aveva parlato apertamente del futuro della coppia. «Tra noi sono nati sentimenti davvero forti», aveva spiegato, annunciando l'intenzione di lasciare la Svizzera e trasferirsi a Roma per stare più vicino a Jessica.

Il progetto era quello di arrivare alla convivenza nel giro di pochi mesi. Cioffi aveva anche raccontato come fosse nata la loro conoscenza: un incontro casuale in un locale di Roma, seguito da un messaggio su Instagram e da una frequentazione diventata progressivamente più importante.

Dalla convivenza annunciata alla rottura

La relazione era stata resa pubblica durante l'estate, quando Jessica aveva condiviso sui social anche una foto del bacio con Giovanni, mettendo di fatto fine alle indiscrezioni sulla sua nuova storia d'amore.

Sembrava quindi l'inizio di una fase particolarmente felice per la cantante dopo la vittoria al Grande Fratello. Invece, a distanza di poche settimane, è arrivato l'annuncio della separazione.

Per il momento Jessica Morlacchi ha scelto di non aggiungere altri particolari. Restano soprattutto quelle parole, «motivazioni molto gravi» e «sedi pertinenti», destinate inevitabilmente a suscitare interrogativi. Ma fino a eventuali ulteriori dichiarazioni della diretta interessata, qualsiasi ricostruzione sulle cause della rottura resta priva di conferme.