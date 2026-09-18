Anticipazioni Uomini e Donne, Sebastiano ed Elisabetta: confronto di fuoco dopo la rottura, cosa è successo in studio

La storia tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta Gigante è stata una delle più movimentate dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Avvicinamenti, brusche frenate, gelosie, nuove conoscenze e un ritorno di fiamma che sembrava aver definitivamente messo alle spalle le incomprensioni.

Poi, durante l'estate, qualcosa si è rotto. E adesso i due sono tornati nello studio dove tutto era cominciato per un confronto che, stando alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, sarebbe stato particolarmente acceso.

Una frequentazione segnata da continui alti e bassi

Già nei primi mesi del 2026 il rapporto tra Sebastiano ed Elisabetta aveva attraversato momenti difficili. A febbraio, dopo un riavvicinamento, il cavaliere aveva accettato di conoscere altre donne arrivate in trasmissione per lui. Una decisione che aveva spinto Elisabetta a chiudere, chiedendo di fatto maggiore esclusività nel loro rapporto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le tensioni erano proseguite nelle settimane successive. A marzo Elisabetta aveva raccontato in studio che Sebastiano, appena il giorno precedente, le avrebbe proposto di lasciare insieme il programma, parlando anche della possibilità di costruire una vita all'Isola d'Elba. Contemporaneamente, però, il cavaliere continuava a conoscere altre dame.

Una situazione che aveva alimentato ulteriormente dubbi e discussioni.

Sebastiano lascia Uomini e Donne con Simona

Il colpo di scena era arrivato ad aprile. Sebastiano aveva iniziato una conoscenza con Simona Cannata e, nonostante avesse ammesso che Elisabetta non gli fosse del tutto indifferente, aveva deciso di lasciare Uomini e Donne insieme alla nuova dama.

Sembrava la parola fine sulla storia con Elisabetta. E invece, appena 48 ore dopo, tutto era cambiato.

Il clamoroso ritorno da Elisabetta

Sebastiano aveva interrotto il rapporto con Simona ed era partito alla volta dell'Isola d'Elba, dove vive Elisabetta. I due avevano deciso di concedersi un'altra possibilità e successivamente erano tornati insieme nello studio di Maria De Filippi per raccontare quanto accaduto.

Una scelta che aveva provocato molte critiche da parte degli opinionisti. Sebastiano aveva spiegato che, pur considerando Simona una donna capace di trasmettergli serenità, era stato il sentimento per Elisabetta a spingerlo a tornare indietro.

Nei mesi successivi la relazione sembrava essersi stabilizzata. Ancora a giugno i due apparivano insieme sui social e mostravano pubblicamente la loro storia.

La rottura durante l'estate

La serenità, però, non è durata. Nel corso dell'estate Sebastiano ed Elisabetta si sono lasciati. La fine della relazione era diventata evidente, ma i due avevano mantenuto un certo riserbo sulle ragioni dell'addio, lasciando aperti molti interrogativi.

Era quindi quasi inevitabile che Uomini e Donne decidesse di riportarli nello studio nel quale la loro tormentata storia era nata.

L'anticipazione di Lorenzo Pugnaloni: «Confronto di fuoco»

Ed è quello che è accaduto durante la registrazione del 17 settembre. Secondo quanto anticipato da Lorenzo Pugnaloni, Sebastiano ed Elisabetta sono tornati al centro dello studio per affrontare la fine della loro relazione.

Il confronto sarebbe stato molto acceso. Elisabetta sarebbe stata attaccata praticamente da tutto lo studio, opinionisti compresi, e in particolare da Gemma Galgani.

Alessandra Mussolini, invece, si sarebbe schierata dalla parte di Sebastiano.

Sebastiano decide di non restare nel programma

Alla fine del confronto è arrivata anche una decisione importante. Sebastiano avrebbe scelto di non rimanere nel parterre di Uomini e Donne, rinunciando quindi, almeno per il momento, a rimettersi in gioco nel dating show. E anche per Elisabetta il destino dovrebbe essere lo stesso. Come scrive Pugnaloni nella sua anticipazione, «in teoria neanche lei» dovrebbe restare in trasmissione.

Dopo mesi di tira e molla, un'uscita di scena, il sorprendente ritorno di fiamma e infine la separazione, la storia tra Sebastiano ed Elisabetta sembra dunque essere arrivata a un nuovo capitolo conclusivo.

Adesso bisognerà attendere la messa in onda della puntata per conoscere nel dettaglio cosa si sono detti i due durante questo nuovo e infuocato faccia a faccia.