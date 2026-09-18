Grande Fratello, Jessica Morlacchi spiazza tutti dopo l'annuncio della rottura con il fidanzato: «Era uno scherzo»

Colpo di scena nella vicenda che nelle ultime ore ha coinvolto Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi. Dopo aver annunciato la fine della relazione parlando di «motivazioni molto gravi», l’ex concorrente del Grande Fratello ha svelato la verità: era tutto uno scherzo. A chiarirlo è stata la stessa Jessica attraverso una nuova storia pubblicata sul suo profilo Instagram, nella quale compare insieme a Giovanni.

«Ci siamo lasciati perché ci amiamo troppo»

Con il suo consueto tono ironico, la cantante ha spiegato cosa si nascondesse dietro quelle parole che avevano inevitabilmente fatto pensare a una rottura tutt’altro che serena: «I motivi gravi sono che... ci siamo lasciati perché ci amiamo troppo». Dunque nessuna separazione e nessun misterioso retroscena tra i due. L’annuncio precedente era una provocazione, come confermato dall’hashtag #scherzetto utilizzato dalla stessa Morlacchi.

La frecciata sul gossip

Dietro lo scherzo c’è però anche una riflessione meno leggera. Jessica ha approfittato dell’enorme attenzione suscitata dalla presunta rottura per sottolineare la differenza tra l’interesse generato dalla sua vita privata e quello riservato alla sua attività artistica: «Certo che siete tremendi... ieri ho pubblicato una mia cover (cioè il mio lavoro) e non è fregato un caxxo a nessuno... oggi scrivo questa cosa e mi sta chiamando il mondo... ma contano così tanto i gossip???». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il “giallo”, dunque, è durato soltanto poche ore. Jessica Morlacchi e Giovanni Cioffi non si sono lasciati e quelle «motivazioni molto gravi» che avevano fatto preoccupare i fan erano semplicemente parte dello scherzo.