Gaetano Fidanzati si racconta: il carcere, l'incontro con Belen e quelle parole su Corona

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati potrebbe essere già arrivata al capolinea. Dopo le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano raccontato di un rapporto sempre più stretto tra la showgirl argentina e il personal trainer, alcune dichiarazioni di quest’ultimo hanno alimentato i dubbi sul presente della coppia. Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Fidanzati ha parlato apertamente della sua vita, ripercorrendo anche i momenti più difficili del passato. E inevitabilmente il discorso è arrivato anche a Belen.

Gaetano Fidanzati racconta il suo passato e l’arresto

Prima di soffermarsi sul rapporto con la showgirl, il personal trainer ha raccontato una parte particolarmente delicata della propria storia. Nel 2017 venne arrestato dopo avere già avuto precedenti legati agli stupefacenti. Un episodio che, secondo il suo racconto, rappresentò un punto di svolta. «Lì ho deluso mia madre, che mi ha detto: “Oddio, no, adesso anche tu come tuo padre”. Quella frase mi ha cambiato», ha spiegato.

Fidanzati ha raccontato che inizialmente il Gip aveva chiesto undici anni di reclusione, mentre la condanna sarebbe poi scesa a sei anni dopo la caduta dell'accusa di associazione. Ha anche ammesso che in quel periodo riusciva a guadagnare cifre molto elevate, arrivando, secondo quanto dichiarato, anche a 30-40mila euro al mese. «Io mi sono fermato perché mi hanno arrestato. Però i pochi che riescono a cambiare vita senza arrivare al carcere sono dei grandi». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti belen rodriguez

L'incontro con Belen Rodriguez

Nel corso dell'intervista è arrivato anche il racconto dell'incontro con Belen Rodriguez. I due si sarebbero conosciuti in palestra, anche se si erano già incrociati in precedenza a Milano. «Scambiamo due chiacchiere, facciamo una spa insieme e succede che rimaniamo in contatto, ma non ci sentiamo immediatamente in quei giorni. Lei non mi ha scritto e io sono uno che rimane al suo posto, lei mi sembrava inarrivabile. Poi ci siamo sentiti e rivisti dopo due anni».

Da lì sarebbe nato il rapporto che negli ultimi tempi li ha portati al centro del gossip. Fidanzati ha riservato parole molto affettuose alla showgirl argentina, descrivendone soprattutto il carattere e l'energia: «Lei è inimitabile, ha un’aura fortissima, entri nella stanza, senti due passi e capisci che è lei. Quando ama, ama al 200%. Quando balla, balla al 200%, così anche quando si allena». Poi l'elogio alla donna lontana dai riflettori: «È una donna fantastica, vive per la famiglia, grande lavoratrice, si è fatta da sola».

Fabrizio Corona e il sostegno a Belen

Durante il podcast si è parlato anche delle dichiarazioni e delle insinuazioni fatte da Fabrizio Corona nei confronti di Belen Rodriguez attraverso Falsissimo. Fidanzati ha spiegato di aver cercato di stare accanto alla showgirl in un momento per lei particolarmente delicato: «Cerchi di dare supporto in un momento del genere, percepisci quanto sia brutto quando più di una persona spende dei pareri negativi nei confronti della tua persona. Quello che mi sento di fare e mi sento in dovere di fare è mettermi lì e dirle: io ci sono».

Belen e Gaetano si sono lasciati? La risposta che alimenta i dubbi

È però nella parte finale dell'intervista che le parole di Fidanzati lasciano spazio agli interrogativi sulla situazione sentimentale con Belen. Alla domanda se l'amore con la Rodriguez lo faccia soffrire, il personal trainer ha evitato una risposta netta: «Non so dirti con precisione questa cosa, non mi sento di dirti nulla, perché non voglio dirti una cosa per un’altra».

Una risposta che non conferma una rottura, ma che inevitabilmente alimenta le indiscrezioni su un possibile momento di difficoltà tra i due. Per il momento, dunque, nessuna conferma ufficiale sulla fine della relazione: le parole di Gaetano Fidanzati raccontano un rapporto intenso e una forte considerazione nei confronti di Belen, lasciando allo stesso tempo aperto l'interrogativo sul futuro della coppia.