The 50, scatta un bacio appassionato tra Eugenio Colombo e un'ex gieffina: il retroscena

Le registrazioni della seconda edizione di The 50 Italia continuano a regalare indiscrezioni. Dopo eliminazioni, tensioni, discussioni e presunti avvicinamenti, dal castello arriva adesso un retroscena decisamente più "romantico".

Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, tra Ibiza Altea ed Eugenio Colombo sarebbe scattato un bacio appassionato durante la loro permanenza nel reality di Prime Video.

Al momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione: né i diretti interessati né la produzione hanno confermato quanto sarebbe accaduto e bisognerà probabilmente attendere la messa in onda del programma per capire se le immagini del presunto avvicinamento troveranno spazio nelle puntate. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ibiza Altea ed Eugenio Colombo, cosa sarebbe successo

Entrambi figurano tra i nomi circolati in questi giorni come concorrenti della nuova edizione di The 50 Italia.

Ibiza Altea è conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione al Grande Fratello, mentre Eugenio Colombo è uno dei volti storici di Uomini e Donne, dove è stato tronista.

Ed è proprio all'interno del Castello del Leone che tra i due, secondo l'ultima indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano, sarebbe nata un'attrazione culminata in un bacio particolarmente passionale.

Un retroscena che, qualora trovasse conferma nelle immagini del programma, aggiungerebbe una nuova dinamica sentimentale a un'edizione che sembra già particolarmente movimentata.

Eugenio sarebbe già stato eliminato

La conoscenza tra Ibiza ed Eugenio potrebbe però essere stata interrotta dal gioco. Secondo le anticipazioni circolate nei giorni scorsi, infatti, Eugenio Colombo sarebbe già stato eliminato da The 50. Il suo nome è comparso nell'elenco dei concorrenti usciti dal reality insieme, tra gli altri, a Clizia Incorvaia, Sonia Lorenzini, Stefano Bettarini, Mattia Fumagalli e Dayane Mello.

Non solo Ibiza ed Eugenio: i flirt nel castello

Il presunto bacio non è l'unica indiscrezione sentimentale filtrata dalle registrazioni. Nelle ultime ore abbiamo raccontato anche del tentativo di avvicinamento di Sofia Costantini a Lorenzo Spolverato. Secondo Deianira Marzano, l'ex tentatrice avrebbe mostrato interesse per l'ex concorrente del Grande Fratello, senza però riuscire a conquistarlo.

Un'altra presunta simpatia avrebbe invece coinvolto Lucia Ilardo e Manuel Di Bernardo. Tra i due sarebbe nata una certa complicità, ma senza arrivare – almeno stando alle indiscrezioni – a qualcosa di concreto. I due si sarebbero ripromessi di rivedersi una volta terminata l'esperienza nel programma.

Tensioni, eliminazioni e un cast esplosivo

Le dinamiche sentimentali si aggiungono ai numerosi retroscena già trapelati dal castello.

Nei primi giorni delle registrazioni si era parlato di un durissimo scontro tra Aida Nizar, Oriana Marzoli e Sonia Lorenzini, mentre Jessica Morlacchi avrebbe deciso di ritirarsi e Stefania Orlando sarebbe stata tra le prime eliminate.

Dal dietro le quinte sono inoltre emersi racconti di lunghe attese, stanchezza e forte pressione sui concorrenti, elementi che avrebbero contribuito a rendere particolarmente teso il clima durante le registrazioni.