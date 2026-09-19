Grande Fratello, Anita Mazzotta e la confessione su Jonas Pepe: «Penso sia un regalo di mia madre»

A quasi un anno dall’esperienza al Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta racconta cosa è accaduto dopo la vittoria nel reality condotto da Simona Ventura. In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, l’ex gieffina ha ripercorso i momenti più importanti e dolorosi della sua esperienza, dalla perdita della madre alla storia d’amore con Matteo Jonas Pepe, nata proprio all’interno della Casa.

Prima del Grande Fratello, Anita divideva la sua vita tra Castelfranco Veneto e Milano, lavorando principalmente come piercer. La possibilità di partecipare al reality arrivò quasi per caso, attraverso un messaggio ricevuto su Instagram. Inizialmente non era convinta, ma fu proprio sua madre a spingerla ad accettare.

Il dolore per la madre

Quando Anita entrò nella Casa, sua madre era già gravemente malata, ma aveva scelto di non raccontarle fino in fondo le sue condizioni per consentirle di vivere quell'esperienza. Dopo appena una settimana, Anita fu convocata in confessionale e costretta a lasciare temporaneamente il programma. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Successivamente decise di rientrare, rispettando proprio la volontà della madre. Una scelta della quale non si è pentita, anche se ancora oggi fatica ad accettare che le fosse stata nascosta la gravità della malattia. «Da tre anni sono seguita da uno psicoterapeuta, c'è ancora da affrontare questo aspetto, ma ci sto lavorando», ha raccontato.

Diverso il rapporto con il padre, praticamente assente dalla sua vita. Durante il programma le era stata recapitata una sua lettera, ma Anita aveva preferito leggerla soltanto una volta terminato il reality. «Se l'avessi letta in diretta sarei scoppiata a ridere, perché non c'era nulla di veritiero», ha spiegato, aggiungendo di non averlo più sentito.

Anita e Jonas, l'amore continua fuori dalla Casa

Tra le pagine più belle dell'esperienza al Grande Fratello c'è invece l'incontro con Jonas. La loro relazione, iniziata davanti alle telecamere, è proseguita anche lontano dal reality e, nonostante la distanza tra Milano e Roma, il rapporto appare sempre più solido.

«Stiamo ancora insieme e siamo molto felici. Fuori la nostra relazione è un continuo crescere», racconta Anita. Per il momento nessuna convivenza: entrambi preferiscono rispettare i tempi della relazione.

Anita rivela inoltre che tra loro non ci sono mai state vere crisi: «Mai una crisi o una rottura. Abbiamo i classici litigi che possono avere tutte le coppie, ma sono sempre confronti costruttivi».

Il legame con Jonas assume per lei anche un significato particolarmente profondo. «Spesso ho pensato che sia stato un regalo che mi è stato mandato da mia madre».

I 100mila euro della vittoria sono ancora intatti

La vittoria al Grande Fratello le ha consegnato anche un montepremi di 100mila euro in gettoni d'oro. Una somma che Anita, però, ha deciso di non utilizzare.

«Li ho messi da parte per qualsiasi futura necessità. Faccio finta che non siano mai arrivati», ha spiegato. Nessun investimento e nessuna spesa particolare: il premio rappresenta per lei soprattutto una sicurezza economica per il futuro.

Dopo il programma è arrivata inevitabilmente anche una maggiore popolarità sui social, che inizialmente Anita ha vissuto con difficoltà. Molti follower volevano conoscere ogni dettaglio della sua giornata e soprattutto della relazione con Jonas. Ma la vincitrice del GF ha scelto di non trasformare la coppia in un prodotto social.

«C'era chi diceva che avremmo dovuto cavalcare molto di più l'interesse sulla nostra coppia, ma non è mai stato il nostro scopo. Se la pretesa è che io mi snaturi, non lo farò mai».

Il ritorno al lavoro e il sogno di un altro GF

La televisione, almeno per ora, non ha sostituito la sua professione. Anita continua infatti a lavorare come piercer e non ama definirsi influencer. Dopo il reality ha registrato un aumento dei clienti, ma considera i social soltanto un'attività aggiuntiva.

Eppure la porta della Casa potrebbe riaprirsi. Anita non nasconde che accetterebbe volentieri una nuova partecipazione, questa volta magari in un'edizione VIP del Grande Fratello: «Se mi chiamassero domani probabilmente rientrerei. Lo rifarei molto volentieri».

Per il futuro, però, i progetti sono soprattutto concreti: acquistare una casa, consolidare il lavoro, prendere definitivamente in mano la gestione dello studio e costruire una vita stabile. E, accanto a lei, almeno per il momento, continua ad esserci Jonas.