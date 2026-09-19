Sabrina Soussi a Verissimo, le lacrime per Giovanni: «Mi manca, ma è finita»

Sette anni insieme non si cancellano facilmente. E Sabrina Soussi lo ha dimostrato nello studio di Verissimo, dove il ricordo di Giovanni Grazioso ha lasciato rapidamente spazio alle lacrime. Davanti a Silvia Toffanin, l'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato cosa resta oggi della relazione iniziata quando aveva appena 16 anni. Un rapporto lungo e complicato, arrivato al capolinea dopo l'esperienza nel reality di Canale 5, ma che continua inevitabilmente ad avere un peso nella sua vita. «Mi manca», ha ammesso Sabrina ricordando quanto l'ex fidanzato le sia stato vicino nei momenti più difficili. Una confessione alla quale, però, ha fatto seguire parole che sembrano escludere qualsiasi possibilità di ritorno: «Con Giovanni è porta chiusa. È finita».

Le lacrime di Sabrina per Giovanni

Parlando della loro lunga storia, Sabrina non ha nascosto di provare ancora affetto per l'ex: «Provo del bene per lui, non puoi dimenticarti di una persona con cui hai condiviso quasi sette anni di vita». La giovane ha spiegato che la coppia attraversava un momento difficile già prima dell'ingresso nel programma: «Quando siamo arrivati a Temptation Island eravamo già in crisi. Stavamo insieme da quando avevo 16 anni». Sabrina ha raccontato anche come l'inizio della sua vita lavorativa abbia modificato il modo di guardare alla relazione. Prima trascorreva molto tempo in casa, mentre successivamente, conoscendo nuove persone, avrebbe cominciato a interessarsi anche ad altri ragazzi.

«Mi hanno detto che Giovanni scriveva ad altre ragazze»

Durante l'intervista è emerso anche un particolare relativo al periodo in cui Sabrina e Giovanni erano ancora una coppia. «Mi sono arrivate delle voci che lui abbia scritto a delle ragazze mentre era con me», ha raccontato la Soussi, precisando di non sapere quanto ci sia di vero e di non essere nemmeno certa di voler vedere le presunte conversazioni. «Voglio solo ricordare il bello di questa relazione», ha aggiunto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il dolore per la separazione dei genitori

L'intervista ha toccato anche un aspetto molto personale della vita di Sabrina. La 23enne ha raccontato di aver sofferto per la separazione dei genitori avvenuta quando era ancora piccola: «Ho sofferto tanto per questo. Non voglio entrare nei dettagli, ma il mio modo di essere aggressiva a volte è anche dovuto a questa situazione difficile». In quella fase Giovanni sarebbe diventato uno dei suoi principali punti di riferimento: «Era l'unica persona che mi era vicina, mi sfogavo molto con lui». Ed è proprio ricordando quella vicinanza che Sabrina si è commossa: «Lui mi è sempre stato vicino, mi manca».

«Adesso devo mettere me stessa al primo posto»

Nonostante il dolore per la separazione, la Soussi sembra intenzionata a voltare pagina. «Adesso è arrivato il momento di lavorare su me stessa, mettermi al primo posto. Per me lasciarsi è come un lutto: da viversi tutti i giorni a non vedersi più». Poi la frase più netta dell'intervista, che almeno per il momento sembra cancellare l'ipotesi di una riconciliazione: «Con Giovanni è porta chiusa. È finita».

Da Lory ai falò rifiutati: cosa era successo a Temptation Island

La storia tra Sabrina e Giovanni era stata una delle più discusse dell'ultima edizione di Temptation Island. Nel villaggio la giovane aveva espresso giudizi molto duri sul fidanzato e, con il passare dei giorni, si era avvicinata sempre di più al tentatore Lory (Lorenzo Ferrari). Tra i due erano arrivati confidenze, balli, abbracci e infine un bacio. Giovanni, dopo aver visto alcuni filmati, aveva chiesto per due volte un falò di confronto anticipato, ricevendo in entrambi i casi il rifiuto della fidanzata. Successivamente era stato lo stesso Grazioso ad avvicinarsi alla single Elisa, alimentando ulteriormente la tensione tra i due.

Le polemiche sui social

Il percorso di Sabrina aveva provocato numerose reazioni anche fuori dal programma. Sui social erano piovute critiche soprattutto per l'avvicinamento a Lory e per alcune frasi pronunciate nei confronti di Giovanni. Durante la messa in onda del reality, il profilo Instagram della Soussi era stato temporaneamente disattivato e successivamente riattivato. Sotto diversi post erano comparsi centinaia di commenti, alcuni particolarmente duri.

Giovanni e le frequentazioni dopo la rottura

Dopo la conclusione della relazione, anche Giovanni aveva parlato pubblicamente della propria vita sentimentale e delle frequentazioni avute da single: «Ho messaggiato con delle ragazze, mi sono divertito, ho fatto qualche serata, ho avuto anche intimità con delle ragazze». Grazioso aveva così rivendicato il diritto di vivere liberamente le proprie frequentazioni dopo la fine della storia.

Ora Sabrina sembra voler mettere un punto definitivo alla relazione. Le lacrime a Verissimo raccontano che il legame emotivo con Giovanni non è scomparso, ma sul futuro insieme la Soussi non sembra avere dubbi: «È finita».