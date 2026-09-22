Valentina Vignali, diffamazione grave ai danni dell'ex Stefano Laudoni: dovrà risarcirlo con 50mila euro

La lunga vicenda giudiziaria tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni arriva a un punto decisivo. A distanza di anni dalle dichiarazioni pronunciate dall'influencer e cestista durante la sua partecipazione al Grande Fratello, è arrivata la sentenza nella causa avviata dall'ex fidanzato. A rendere pubblico l'esito è stato proprio Stefano Laudoni, che sui social ha mostrato un estratto del provvedimento. In base a quanto pubblicato dal cestista, il giudice ha disposto un risarcimento di 50mila euro, oltre alle spese legali, insieme alla pubblicazione della sentenza.

Le dichiarazioni al Grande Fratello

La vicenda risale al 2019, quando Valentina Vignali partecipava al Grande Fratello 16. Durante la permanenza nella Casa, l'influencer aveva parlato della precedente relazione con Laudoni, facendo anche alcune affermazioni relative al presunto utilizzo di sostanze stupefacenti da parte dell'ex durante la sua attività agonistica. Dichiarazioni che Laudoni aveva respinto con decisione, annunciando l'intenzione di rivolgersi alla magistratura per tutelare la propria reputazione e la propria immagine professionale. Il cestista aveva spiegato di avere già diffidato la sua ex e di aver dato mandato ai propri legali di procedere giudizialmente.

Laudoni: «La giustizia ha fatto il suo percorso»

Dopo diversi anni, Laudoni ha scelto di rendere pubblico un estratto della sentenza attraverso il proprio profilo Instagram. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Dopo molti anni di silenzio, senza mai personalmente rispondere a nessuna provocazione o diffamazione, la giustizia ha finalmente fatto il suo percorso», ha scritto. Poi ha aggiunto: «Elegantemente credo che non sia necessario aggiungere altro e sempre elegantemente disattivo i commenti per non infierire. La sentenza che potete leggere qui sopra parla da sé».

Laudoni ha quindi sottolineato quanto disposto dal giudice: «Il giudice ha ordinato il risarcimento di 50.000 euro oltre spese legali e la pubblicazione per evidenti e giuste ragioni e siamo molto soddisfatti di questo».

Entrambi hanno voltato pagina

Nel frattempo Stefano Laudoni e Valentina Vignali hanno proseguito le rispettive vite sentimentali. Lui ha sposato Giorgia Crivello ed è diventato padre di Romeo Allen, nato nel 2024, e della piccola Arizona, arrivata poche settimane fa. Vignali, invece, ha ritrovato l'amore con Fabio Stefanini, con il quale è convolata a nozze tre mesi fa.

Una vicenda nata molti anni fa, dunque, che è proseguita nelle aule giudiziarie ben oltre la conclusione della loro relazione. Al momento Valentina Vignali non ha commentato pubblicamente l'esito della causa con l'ex fidanzato.