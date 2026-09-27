Raimondo Todaro su Francesca Tocca: «Non l'ho tradita». Le allusioni a Verissimo e le scuse del giorno dopo

Raimondo Todaro volta pagina e racconta la sua nuova vita sentimentale. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, il ballerino ha parlato apertamente della fine del matrimonio con Francesca Tocca, del rapporto che oggi li unisce per amore della figlia Jasmine e della donna che da alcuni mesi è al suo fianco.

La nuova fidanzata Giorgia

Si chiama Giorgia, è lontana dal mondo dello spettacolo ed è proprio la sua semplicità ad aver conquistato Todaro.

«Sto vivendo una nuova fase della vita e sono felice. Sono fidanzato con una ragazza che si chiama Giorgia. L’ho conosciuta casualmente poco prima di Natale, in un momento in cui proprio non cercavo l’amore. Con Francesca non stavamo già più insieme», ha raccontato. A colpirlo soprattutto la sua normalità: «Fa una vita normale e ha tutte le caratteristiche che mi piacciono: semplice, educata, perbene. Mi ha colpito molto come persona». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il rapporto con Francesca Tocca e la smentita sui tradimenti

Una parte importante dell’intervista è stata dedicata proprio a Francesca Tocca, con la quale Todaro ha condiviso circa vent’anni della propria vita. La separazione non sarebbe stata indolore: «Quando c’è una separazione dietro ci sono tanti momenti duri, non è sempre rosa e fiori. Con Francesca facciamo ancora tante cose insieme, nostra figlia Jasmine non ha il papà da una parte e la mamma dall’altra».

Todaro ha poi voluto chiarire uno degli aspetti più discussi della fine del matrimonio: i presunti tradimenti.

«Non ho tradito Francesca e non mi piacque l’intervista che lei fece a Verissimo, dove fece diverse allusioni senza dire niente e lasciando mille porte aperte». Secondo il ballerino, il giorno successivo l’ex moglie si sarebbe scusata: «Avrei preferito che lei dicesse le cose in maniera chiara. Però il giorno dopo si è scusata. Per me lei è famiglia, anche se siamo separati. Oggi la vedo serena, tranquilla e spensierata. Resta una persona speciale, ma non funzionava più».

La relazione prima di Giorgia e le parole per l’ex moglie

Todaro ha chiarito anche di aver avuto, nell’estate del 2025, una breve frequentazione prima di conoscere Giorgia: «Ho frequentato una ragazza, non Giorgia, per un paio di mesi. Non è che l’ho presentata in famiglia. Quando lasciai Roma mi appoggiai ai miei genitori in Sicilia per un periodo. Dissi a mamma e papà che c’era questa persona, per informarli, e poi l’hanno conosciuta. Poi non ha funzionato. Tutto qui».

Nonostante la separazione, Todaro non rinnega nulla della lunga storia vissuta con Francesca Tocca. Anzi, nel finale dell’intervista le ha dedicato parole particolarmente intense: «La risposerei mille volte, anche sapendo il finale non positivo. Mi sono sentito amato per vent’anni. Come mi ha amato lei credo che sia difficile, mi ha dato la vita!».

Una storia d’amore terminata, dunque, ma non cancellata: oggi Raimondo Todaro guarda avanti accanto a Giorgia, mentre Francesca continua a rappresentare una parte importante della sua vita e della famiglia costruita insieme.