Greta Rossetti svela di avere un nuovo amore: «C'è una persona nella mia vita». Ma l'identità resta segreta

La vita sentimentale di Greta Rossetti torna al centro dell’attenzione. Questa volta è stata la stessa ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello a intervenire per mettere alcuni punti fermi dopo le indiscrezioni e le ricostruzioni circolate sui social.

Da Mirko Brunetti a Sergio D’Ottavi

Prima della grande popolarità televisiva, Greta era stata legata sentimentalmente a Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne. Nell’estate del 2023 arriva poi Temptation Island, dove conosce Mirko Brunetti, allora fidanzato con Perla Vatiero. Tra i due nasce un’intesa che prosegue anche fuori dal programma, ma la relazione dura soltanto alcuni mesi. Successivamente Greta entra nella Casa del Grande Fratello, dove conosce Sergio D’Ottavi: tra loro nasce una storia che continua anche dopo il reality, attraversando crisi e riavvicinamenti fino alla rottura definitiva.

Negli ultimi mesi non sono mancate le indiscrezioni su possibili nuovi flirt. A gennaio 2026 alcune immagini a Disneyland avevano alimentato le voci su una presunta relazione con il calciatore Kevin Zeroli, ipotesi smentita dalla stessa Rossetti, che aveva spiegato di considerarlo come un fratello minore. Da allora Greta ha scelto di mantenere un riserbo molto maggiore sulla propria vita privata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Greta: «Nella mia vita c’è una persona»

Adesso, però, arriva un chiarimento importante. In una storia Instagram pubblicata nelle ultime ore, Greta conferma di non essere sentimentalmente sola: «Come avete già avuto modo di vedere, nella mia vita c’è una persona. Ho semplicemente scelto, almeno per il momento, di proteggere questa parte della mia vita e mantenerla privata». E aggiunge: «È una scelta personale e vorrei che venisse rispettata. Se un giorno deciderò di rendere pubblica questa parte della mia vita, sarò io a farlo, nei miei tempi e solo quando lo deciderò io».

Rossetti chiarisce anche un aspetto delle recenti segnalazioni: «La persona con cui sono stata vista non è la persona che sto frequentando. Non c’è nessuna storia nascosta, nessun tradimento e nessun doppio gioco». Inoltre, tra le persone associate al suo nome sarebbe comparso anche qualcuno che, sostiene Greta, non conosce affatto: «Non so nemmeno chi sia e che non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con me».

L’appello sui minori

C’è infine una questione sulla quale Greta si mostra particolarmente ferma: il coinvolgimento di un minore nelle ricostruzioni circolate sul web. «Trovo ancora più grave che, all’interno di queste ricostruzioni, venga coinvolto anche un minore. Credo che esista un limite che non dovrebbe mai essere superato: i bambini non hanno nulla a che vedere con il gossip e dovrebbero essere lasciati completamente fuori da supposizioni e ricostruzioni prive di prove».

Greta conclude ribadendo di essere serena e di non sentire il bisogno di dimostrare altro: «La mia vita privata, per il momento, rimarrà privata e sarò io, eventualmente, a scegliere se, come e quando condividerla».

Il nuovo amore, dunque, c’è, ma l’identità della persona che le è accanto resta per ora un mistero.