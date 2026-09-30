Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, la verità sul cachet: «Nessun capriccio, ho accettato l'offerta Rai»

Barbara D’Urso rompe il silenzio e racconta la sua versione sui retroscena che hanno accompagnato il suo ingresso nella giuria di Ballando con le Stelle 2026.

Questa mattina la conduttrice ha rilanciato il suo canale YouTube con una breve diretta, nella quale ha voluto soprattutto smentire le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su presunte richieste economiche e trattamenti particolari.

«Sono qua per smentire le centinaia di cose non vere che sono state scritte», ha spiegato D’Urso. «Secondo me tutta questa cosa che si è creata online è per farmi passare ai vostri occhi come una che ha atteggiamenti da diva, che fa cose solo per soldi e che crea hype. Non è così». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Il riferimento è alle indiscrezioni secondo cui avrebbe avanzato richieste per un cachet particolarmente elevato, un camerino privato e un albergo di lusso a Roma.

La proposta di Milly Carlucci e la risposta di Barbara

D’Urso ha quindi ricostruito la trattativa. I primi contatti sarebbero avvenuti alla fine di giugno con Giancarlo De Andreis, capoautore di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e gli altri autori del programma.

«Mi hanno chiesto se volessi diventare giurata, un ruolo che inizialmente non avevo mai desiderato. Dopo una serie di telefonate, a luglio ho risposto che avrei accettato», ha raccontato.

La questione economica, secondo la conduttrice, sarebbe stata affrontata soltanto molto più tardi: «Con loro non abbiamo mai parlato di cachet, perché mi hanno detto: “È una cosa di cui si occupa la Rai, ma sappi che il budget di Ballando è basso”. Nonostante questo ho accettato».

Solo due settimane prima dell'inizio del programma la Rai le avrebbe comunicato la cifra prevista per il ruolo di giurata: «Mi è stato detto quale sarebbe stato il mio cachet e io ho accettato. Ci sarò con il cachet che mi ha offerto la Rai».

«Non ho chiesto niente, nessun capriccio»

Barbara D’Urso ha smentito anche le indiscrezioni relative all'hotel: «Sarò nel mio solito albergo a Roma, dove vado sempre e che, peraltro, ho scoperto essere convenzionato con la Rai. Non ho chiesto niente, non ho fatto nessun capriccio. Ci vediamo in diretta sabato».

L'arrivo di Barbara d’Urso è una delle principali novità della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Accanto a lei in giuria ci saranno Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Alberto Matano, mentre Simona Ventura e Francesca Fialdini saranno tra le protagoniste a bordo campo. Alla conduzione resta naturalmente Milly Carlucci, pronta a dare il via sabato alla nuova stagione dello show di Rai 1.