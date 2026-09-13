Barbara D'Urso, salta Ballando con le Stelle? Il retroscena sulla trattativa

Barbara D’Urso potrebbe non entrare nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Una possibilità destinata a sorprendere i tanti fan della conduttrice, che speravano di rivederla stabilmente su Rai 1 dopo gli ultimi anni lontano dalla conduzione televisiva.
A rilanciare il retroscena è stato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha fatto il punto sulla possibile partecipazione della D’Urso al programma condotto da Milly Carlucci.
Barbara D’Urso e l’ipotesi della giuria
Da mesi il nome della conduttrice viene accostato a Ballando con le Stelle come possibile sostituta di Selvaggia Lucarelli, indicata verso un passaggio alle reti Mediaset.
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Una soluzione che avrebbe segnato il ritorno in grande stile di Barbara D’Urso su Rai 1, dopo la partecipazione della scorsa edizione nelle vesti di ballerina per una notte.
Secondo quanto riferisce Parpiglia, però, lo scenario sarebbe diverso: D’Urso non sarebbe stata formalmente chiamata e dietro il mancato accordo ci sarebbero soprattutto ragioni economiche.
Il giornalista sostiene infatti che, allo stato attuale, le richieste economiche e il budget della trasmissione non riuscirebbero a incontrarsi. Una situazione che, tuttavia, potrebbe ancora cambiare, considerando quanto rapidamente possano evolversi le trattative televisive.
Fialdini e Ventura tra le possibili alternative
Resta quindi da capire chi potrebbe occupare il posto libero nella giuria del talent show di Rai 1.
Tra i nomi indicati da Parpiglia ci sarebbero Francesca Fialdini e Simona Ventura, due volti molto conosciuti dal pubblico televisivo.
Fino a pochi giorni fa entrambe erano state accostate a un altro ruolo all’interno della trasmissione, quello di custode del tesoretto, finora ricoperto da Alberto Matano.
Matano verso la giuria
Proprio Alberto Matano, secondo le indiscrezioni circolate sul nuovo assetto di Ballando con le Stelle, dovrebbe invece fare il suo ingresso nella giuria prendendo il posto di Fabio Canino.
Il puzzle, dunque, non sarebbe ancora completamente definito. Al momento, però, il ritorno di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, almeno nel ruolo di giurata, appare più complicato del previsto.