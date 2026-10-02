Alessia Pascarella, arriva la replica dopo le parole di Sabrina Soussi: «Io e Giovanni non ci siamo mai visti»

Alessia Pascarella rompe il silenzio e smentisce categoricamente di aver avuto incontri con Giovanni Grazioso. L’ex protagonista di Temptation Island è intervenuta direttamente nei commenti ad un post pubblicato sulla nostra pagina Instagram, dopo le dichiarazioni di Sabrina Soussi che avevano acceso il gossip nelle ultime ore.

La smentita di Alessia Pascarella

Pascarella ha voluto chiarire la sua posizione spiegando di essere intervenuta esclusivamente perché, a suo dire, sarebbe stata raccontata una circostanza non corrispondente alla realtà.

«Ci tengo a commentare questo post esclusivamente perché è stata raccontata una cosa che non è vera. Io e Giovanni non ci siamo mai visti e non avrei alcun motivo di mentire, anche perché nessuno dei due aveva motivo di dover dare spiegazioni a qualcuno. Semplicemente non mi piace passare per una persona che ha fatto qualcosa che, in realtà, non ha mai fatto». TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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La stoccata all’«innominabile»

Nel commento c’è anche un passaggio destinato a far discutere. Alessia parla infatti di qualcuno che, secondo lei, avrebbe «organizzato» tutta la vicenda, senza però farne il nome: «Tutto questo, ovviamente, è stato organizzato da una persona che non nominerò, perché per me è semplicemente l’innominabile. Ma va bene così». Pascarella non chiarisce a chi si riferisca e, dunque, non è possibile stabilire con certezza chi sia la persona destinataria della stoccata.

Infine, Alessia torna sul punto centrale della vicenda ribadendo ancora una volta la propria versione: «Ribadisco soltanto una cosa, perché ci tengo che sia chiara: io e Giovanni non ci siamo mai visti». Una replica che arriva dopo le parole di Sabrina Soussi, che nelle scorse ore aveva insinuato una versione differente con la frase: «L’intervista la rifacciamo e diciamo che siete stati insieme o lasciamo quella versione?».

Adesso Pascarella risponde direttamente: nessun incontro con Giovanni Grazioso e, sostiene, nessuna ragione per nascondere qualcosa.