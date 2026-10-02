Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l'ombra dell'ex Ariadna Romero sulla crisi: «Lui pensa ancora a lei»

Un nuovo e clamoroso retroscena si aggiunge alle indiscrezioni sulla presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Dopo lo scoop del settimanale Chi, secondo il quale i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto, adesso entra in scena Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e madre del suo primo figlio Leonardo.

Il retroscena di Dagospia

A chiamare in causa la modella e attrice cubana è Dagospia, che aggiunge un particolare destinato inevitabilmente ad alimentare il gossip sui motivi che avrebbero provocato l'allontanamento tra Giulia e Pierpaolo. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, infatti, Pretelli penserebbe ancora alla sua ex compagna: «Pare che lui pensi ancora alla sua ex Ariadna Romero da cui ha avuto un figlio, ma che ora è legata a Julio Iglesias Jr.».

Ed è proprio quest'ultimo particolare a rendere ancora più sorprendente l'indiscrezione. Ariadna Romero è infatti sentimentalmente legata a Julio Iglesias Jr., figlio del celebre cantante spagnolo Julio Iglesias. I due hanno reso pubblica la loro relazione nel 2023 e hanno raccontato anche successivamente il loro legame. Ariadna e Pierpaolo, invece, dopo la fine della loro storia hanno mantenuto negli anni un rapporto soprattutto per il bene del figlio Leonardo, nato nel 2017. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nessuna conferma dai diretti interessati

Il retroscena arriva a pochi giorni dalle fotografie pubblicate da Chi, che ha immortalato Giulia e Pierpaolo insieme al piccolo Kian durante una giornata al parco a Milano. Al momento dei saluti i due si sarebbero scambiati un bacio sulla guancia e un lungo abbraccio, prima di prendere strade diverse. Pierpaolo si sarebbe poi diretto con il bambino verso un'abitazione diversa da quella condivisa con Giulia.

Intanto Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continuano a non commentare pubblicamente le indiscrezioni sulla loro crisi. Resta dunque da capire se quella dei Prelemi sia soltanto una fase delicata o se l'allontanamento possa trasformarsi in una rottura definitiva. E, soprattutto, se dietro la crisi ci sia realmente anche l'ombra di un sentimento mai del tutto sopito per Ariadna Romero o se il nuovo retroscena resterà soltanto una voce del gossip.